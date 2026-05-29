Danas (18:00)

Možda se razriješi sam od sebe

Putin će prestati s ratom u Ukrajini tek kada imperiju zaprijeti opasnost od unutarnjeg raspada

U razgovoru za Der Standard vojni ekonomist Marcus Keupp upozorava da je Rusija upala u klasičnu “zamku nepovratnih troškova” (tzv. sunk-cost fallacy), što znači da se rat nastavlja jer je u njega već “uloženo previše da bi se odustalo”. Prema njegovoj analizi, logika rata se sama pojačava: umjesto priznanja neuspjeha, država dodatno povećava ulaganja kako bi opravdala prethodne gubitke. Rusija se, kaže, ne može promatrati kao klasična nacionalna država, nego kao krhki višenacionalni imperij sličan povijesnim složenim državnim tvorevinama. Oko 30 milijuna stanovnika nisu etnički Rusi, što dugoročno, uz slabljenje ekonomskih i represivnih kapaciteta, može otvoriti prostor za regionalne napetosti i separatističke tendencije. “Ukrajina odjednom više neće biti toliko važna kada se radi o opstanku vlastitog sustava”, navodi Keupp, dodajući da bi u ekstremnom scenariju moglo doći i do potpunog unutarnjeg kolapsa, iako takav ishod smatra malo vjerojatnim. Večernji


21.05. (08:00)

Tko tebe po civilima, ti njega po nafti

Gotovo sve rafinerije u središnjoj Rusiji prisiljene smanjiti proizvodnju goriva, na snazi zabrana izvoza benzina

Rezultat je to ukrajinskih napada bespilotnim letjelicama posljednjih dana, pokazuju službeni podaci i informacije upućenih izvora. Ukupni godišnji kapacitet rafinerija koje su potpuno ili djelomično zaustavile proizvodnju premašuje 83 milijuna tona, odnosno oko 238.000 tona dnevno. Ukrajina je od početka godine udvostručila broj napada na ruske rafinerije. To stvara dodatni pritisak na savezni proračun, u kojem porezi na naftu i plin čine otprilike četvrtinu prihoda. Index

15.05. (14:00)

Šah-mat ili samo kratka pauza za čaj?

Putin mijenja narativ o ratu u Ukrajini, Rusija se suočava sa sve većim ekonomskim i vojnim pritiskom

Suočen s gospodarskim pritiskom i iscrpljujućim ratom, Vladimir Putin prvi put nakon četiri godine spominje kraj sukoba i koristi blaži rječnik prema Kijevu. Analitičari smatraju da je riječ o taktičkom populizmu kojim smiruje tjeskobnu rusku javnost, dok istovremeno pokušava prikazati Ukrajinu kao prepreku miru. Rusija ne odustaje od maksimalističkih zahtjeva. Dok Kremlj strože kontrolira internet i strahuje od dronova čak i tijekom parade, na frontu se nastavlja rat iscrpljivanjem. Putinova promjena narativa vjerojatno je priprema terena za proglašenje pobjede bez obzira na stvarne (ne)uspjehe. Index, The Kyiv Independent

27.02. (09:00)

Četiri godine pata

Četiri godine od početka ruske invazije: Rat iscrpljivanja bez jasnog izgleda za skori mir

Četiri godine nakon početka ruske invazije na Ukrajinu, rat se pretvorio u dugotrajno iscrpljivanje s golemim ljudskim i političkim posljedicama. Iako je Rusija jasno označena kao agresor, izostanak ranih pregovora i pogrešne procjene o brzom slomu Moskve pridonijeli su produljenju sukoba. Europa danas ima ograničenu diplomatsku ulogu, dok SAD pod novim vodstvom pokušava potaknuti mirovne razgovore. Mir ove godine nije izgledan, a obje strane ostaju pri maksimalističkim ciljevima. Rat istodobno ubrzava vojno-tehnološku revoluciju, posebno u uporabi dronova i umjetne inteligencije. Ivan Čović za Index

24.02. (15:00)

Život im je dao limune. Oni su dodali votku

Pop-up zabave, obnova i prkos: život u Kijevu četiri godine nakon početka ruske invazije

Najpoznatiji Britanac s hrvatskom adresom za Index opisuje boravak u Kijevu četiri godine nakon početka ruske invazije na Ukrajinu. Unatoč napadima na civilnu infrastrukturu i teškim zimskim uvjetima, ističe otpornost i zajedništvo stanovnika, simbolizirane pop-up zabavama na otvorenom. Posjećuje i Buča, danas obnovljenu unatoč ratnim razaranjima. Sugovornici naglašavaju osjećaj slobode i solidarnosti, uz stalnu potrebu za zapadnom pomoći. Zaključuje da duh Ukrajinaca ostaje snažan te da ishod rata ima šire europske posljedice.

24.02. (12:00)

Nekad tenk, danas heksakopter

Rat dronova: kako je tehnologija promijenila liniju fronta u Ukrajini

Ukrajinski vojnici opisuju kako se rat od 2022. transformirao iz kaotičnih kopnenih borbi u sukob obilježen potpunom dominacijom dronova. Nakon početne faze klasičnog ratovanja i presudne uloge zapadnog oružja poput Himarsa, 2023. i 2024. donose masovnu upotrebu izviđačkih i kamikaza-dronova, širenje „zone smrti“ i otežanu evakuaciju ranjenih. Tehnologija – uključujući FPV letjelice, elektronsko ometanje, optičke kablove i kopnene robote – redefinirala je taktiku, logistiku i medicinsku pomoć. Ipak, dio vojnika smatra da će konačan ishod manje ovisiti o inovacijama, a više o ljudskim resursima. DW

17.02. (14:00)

Mislili su da su zatvorili sve pipe, a iz cijevi curi

Rupe u sankcijama protiv Rusije hrane Putinov ratni stroj

Istraga portala The Kyiv Independent otkriva da ruska Delfin Grupa preko mreže tvrtki u Latviji i Njemačkoj uvozi aditive i glicerin iz EU, ključne za maziva i potencijalnu proizvodnju eksploziva. Iako su neke komponente pod sankcijama, sirovine poput glicerina uglavnom nisu, što omogućuje nastavak opskrbe ruskog vojno-industrijskog sektora. Tvrtke povezane s ruskim vojnim i obavještajnim strukturama koriste posrednike i logističke partnere kako bi zaobišle ograničenja. Stručnjaci upozoravaju da “ciljane” sankcije ostavljaju ozbiljne slijepe točke koje Moskva sustavno iskorištava. Index

13.02. (17:00)

O tome nitko ni ne želi razmišljati

Kovačević o Masalinoj knjizi: Scenarij ruske pobjede bez diplomacije i bez odgovora na nuklearni rizik

Carlo Masala u bestselleru „Ako Rusija pobijedi“ iznosi fikcijski scenarij prema kojem Rusija nakon pobjede u Ukrajini 2028. napada Estoniju, a NATO zbog straha od nuklearnog rata ne reagira odlučno. Božo Kovačević upozorava da je riječ o narativu bez izvora i akademskog aparata te da autor zanemaruje diplomaciju, mogućnost nuklearne eskalacije i potencijalni raspad Rusije. Masala zagovara odlučniju vojnu potporu Ukrajini kako bi se spriječila ruska pobjeda, no Kovačević smatra da scenarij pojednostavljuje složene geopolitičke procese i prešućuje ključne rizike. Ideje

30.01. (16:30)

Kratko, selektivno i s fusnotama

Putin pristao na privremenu obustavu napada, ali samo djelomično

Kremlj tvrdi da je Vladimir Putin, na osobni zahtjev Donalda Trumpa, pristao privremeno obustaviti napade na ukrajinske gradove do 1. veljače, ponajprije na Kijev. Moskva naglašava da je riječ o kratkoj i ograničenoj mjeri, dok Ukrajina upozorava da ne postoji službeni sporazum o prekidu vatre. Iako su napadi na energetsku infrastrukturu privremeno smanjeni, ruski udari dronovima i projektilima na više regija i dalje traju, uz civilne žrtve. Zelenski inicijativu vidi kao priliku, ne dogovor. Index

  • Zelenski: Nije teško zaključiti što su Trump i Putin dogovarali na Aljasci, misleći na ključna pitanja, a to je teritorij (Index)
  • Ukrajinci u strahu zbog ekstremne prognoze: noćne temperature između 1. i 3. veljače mogle bi pasti na izrazito niske vrijednosti, povećavajući rizik od humanitarne krize jer se milijuni ljudi doslovno smrzavaju (Jutarnji)
13.01. (17:00)

Do posljednjeg daha

Putinov rat duži od Drugog svjetskog, saveznici se osipaju

Rat u Ukrajini, koji je Putin najavljivao kao trodnevnu operaciju, traje dulje od sovjetske borbe protiv nacističke Njemačke i postaje sve iscrpljujući za Rusiju. Uz velike gubitke i ograničene teritorijalne dobitke, Moskva se suočava i s urušavanjem mreže međunarodnih partnera – od Sirije i Venezuele do nesigurnog partnerstva s Iranom. Analitičari ističu da ti odnosi nikada nisu bili pravi savezi, već nužni aranžmani. Kremlj, unatoč slabostima, ne pokazuje znakove popuštanja. POLITICO, Jutarnji, Index

12.01. (00:00)

Car ne voli konkurenciju

Rat zbog reda: zašto je Ukrajina zapravo napadnuta

Rat u Ukrajini ne proizlazi samo iz geopolitike i sigurnosti, nego iz sukoba dvaju nespojivih političko-ekonomskih modela. Putinistička Rusija počiva na statičnoj oligarhiji podređenoj caru-državi, s ograničenim vlasničkim pravima i imperijalnom logikom. Ukrajina, iako duboko korumpirana, razvija kaotičan, konkurentski oligarhijski sustav s potencijalom institucionalne evolucije prema vladavini prava. Upravo ta mogućnost promjene – prijetnja modelu Vječnog Trećeg Rima – predstavlja stvarni materijalni uzrok rata. Velimir Šonje za Ekonomski lab donosi pregled knjige Stipe Kljajića – Vječni treći Rim