Tko tebe po civilima, ti njega po nafti
Gotovo sve rafinerije u središnjoj Rusiji prisiljene smanjiti proizvodnju goriva, na snazi zabrana izvoza benzina
Rezultat je to ukrajinskih napada bespilotnim letjelicama posljednjih dana, pokazuju službeni podaci i informacije upućenih izvora. Ukupni godišnji kapacitet rafinerija koje su potpuno ili djelomično zaustavile proizvodnju premašuje 83 milijuna tona, odnosno oko 238.000 tona dnevno. Ukrajina je od početka godine udvostručila broj napada na ruske rafinerije. To stvara dodatni pritisak na savezni proračun, u kojem porezi na naftu i plin čine otprilike četvrtinu prihoda. Index