Gotovo sve rafinerije u središnjoj Rusiji prisiljene smanjiti proizvodnju goriva, na snazi zabrana izvoza benzina
Danas (08:00)

Tko tebe po civilima, ti njega po nafti

Gotovo sve rafinerije u središnjoj Rusiji prisiljene smanjiti proizvodnju goriva, na snazi zabrana izvoza benzina

Rezultat je to ukrajinskih napada bespilotnim letjelicama posljednjih dana, pokazuju službeni podaci i informacije upućenih izvora. Ukupni godišnji kapacitet rafinerija koje su potpuno ili djelomično zaustavile proizvodnju premašuje 83 milijuna tona, odnosno oko 238.000 tona dnevno. Ukrajina je od početka godine udvostručila broj napada na ruske rafinerije. To stvara dodatni pritisak na savezni proračun, u kojem porezi na naftu i plin čine otprilike četvrtinu prihoda. Index


"Uopće nisam protiv studija okoliša, ali pitam koje su stručne reference 'zelenih'. Protiv platformi za istraživanja nafte u Jadranu sad već ustaju i pojedini pjevači, ali svi ti kritičari ne uzimaju u obzir da su ispuštanja iz zastarjelih brodova daleko veći problem, te da se na istraživanja u moru upravo pripremaju Crna Gora i Albanija. Danas postoji najsuvremenija tehnička zaštita kako se prilikom bušenja u moru ne bi dogodila katastrofa poput one u Meksičkom zaljevu", pobunili su se stručnjaci na skupu Hrvatskoga inženjerskog saveza protiv udruga za zaštitu okoliša koje "koče elektrane i druge projekte". Index