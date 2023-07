Sve ćemo ih rastjerat

Hotel u boji šećerne vune, ekscentrični Paradiso Ibiza Art Hotel hommage je ležernom kiču Miamija iz 1970-ih. Pastelne boje, neonska rasvjeta, restoran s hamburgerima i milkshakeovima, uređen poput američke zalogajnice, djeluje kao da nije iz ovog vremena. Ujutro se uz bazen poslužuje doručak, a navečer se prikazuju filmovi u kojima gosti uživaju s ležaljki. Hotel ima i umjetničku galeriju te salon za tetovaže za one koji žele pamtiti odmor na poseban način. No pozornost najviše plijeni apartman Zero u kojem gosti jednu noć mogu spavati besplatno – ali uz uvjet: zidovi su stakleni tako da su tijekom cijelog boravka u sobi izloženi pogledima. Kupaonica je privatna, a ostatak prostora je osmišljen kao umjetnički eksperiment u predvorju hotela. Apartman Zero dostupan je i za razne događaje: umjetničke, glazbene itd. Ponudu za Paradiso Ibiza Art Hotel možete pogledati na Bookingu. Punkufer