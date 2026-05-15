Danas (11:00)

Ako se osjećate kao nečiji bankomat, niste jedini

Rekordni porezni ugriz: Država uzima veći komad kolača nego ikad prije

Glavni zaključak je jednostavan: tvoja plaća raste, ali, što se zaključuje iz teksta Nenada Bakića za Index, država trlja ruke brže od tebe. Dok se hvalimo rastom primanja, porezni ugriz je skočio na rekordnih 37% za srednju plaću. Problem je u “tihoj pljački”: plaće rastu zbog inflacije, ali porezni razredi stoje na mjestu. Rezultat? Radnici s malim plaćama nehotice postaju “bogataši” u očima porezne, dok gradonačelnici uživaju u punim proračunima bez micanja prstom. Zaključak? Dok ne dobijemo Bruto 2 na račun da sami vidimo kamo novac odlazi, bit ćemo samo nasmijana lica na grupnoj slici fiskalne gozbe.


Slične vijesti

20.03.2018. (19:00)

Tax free

Bjelovar dužnicima nudi obročnu otplatu, smanjuje namete

Bjelovarski gradonačelnik Dario Hrebak pozvao je gradske dužnike, poduzetnike i građane da se jave i podnesu zahtjev za sklapanjem sporazuma o obročnom plaćanju duga, neovisno o tome jesu li već pod ovrhom ili ne. Za vrijeme otplate neće im naplaćivati zateznu kamatu. Kaže da tako želi svima omogućiti “clean start”, a sve što se naplati uložit će se u rasterećenje gospodarstvenika i ukidanje ili smanjivanje nameta poput zakupa javnih površina, poreza na potrošnju itd. Jutarnji

10.03.2017. (19:21)

Boli glava

Godišnje plaćamo 547 nameta državi

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je ažurirani registar neporeznih davanja [pdf]. Hrvatski poduzetnici i građani državi u jednoj godini plaćaju ukupno 547 nameta, a sve to košta 9,3 milijarde kuna ili 2,8% BDP-a. Između ostalog, 99,5 milijuna kuna izdvaja se za održavanje spomenika, iako obični građanin prostim okom ne vidi nikakve obnove. Ministrica Dalić kaže da je cilj smanjivanje parafiskalnih nameta između 20 i 30 posto u iduće tri godine.

14.08.2016. (19:10)

Ludilo brale

Propisi zbog kojih ljudi s novcem bježe od Hrvatske

“Uspijem li u Hrvatskoj, onda mogu uspjeti svuda u svijetu” – to je mantra stranaca koji su pokrenuli posao kod nas, tvrdi makroekonomist dr. Ante Babić. Ako namjeravate pokrenuti posao, ne postoji jedno mjesto gdje ćete dobiti sve potrebne informacije o svim dozvolama koje su vam potrebne, o porezima i obvezama koje morate platiti, pravilima igre koja morate znati za razne djelatnosti kojima se namjeravate baviti. A zatim stižu brojna davanja svih mogućih vrsta, od poreza, preko parafiskalnih nameta i hrpe kazni, piše Slobodna o hrvatskoj poslovnoj klimi i nabraja 10 “ludila”.

09.06.2016. (10:55)

Želje i pozdravi

Popunite anketu za prijavu prepreka u poslovanju

Centar za javne politike i ekonomske analize (CEA), “hrvatski istraživački think tank koji zagovara slobodno tržište i jednostavnije uvjete poslovanja poduzetnika”, pokrenuo je projekt Poduzetnička inicijativa, kojim je cilj otkriti konkretne prepreke za poslovanje u Hrvatskoj. Poduzetnike pozivaju da ispune anketu kojom će prijaviti konkretne prepreke i adminisitrativna opterećenja s kojima se susreću u poslovanju, kako bi ih CEA proslijedila nadležnim institucijama i pokušala odstraniti. Index

20.04.2016. (21:32)

Od pretjeranog do nepotrebnog

HUP: Ovo je 10 najproblematičnijih nameta u Hrvatskoj

Naknada za troškove ispisa rezultata i slanje poštom, naknada za evidencijske naljepnice za označavanje i održavanje vatrogasnih aparata, neki su od 11 bizarnih nameta kako ih HUP doživljava, a sastavili su i popis deset najproblematičnijih “normalnih” nameta – naknada za uređenje voda, članarina u turističkim zajednicama, članarina u HGK… Lider