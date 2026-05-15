Ako se osjećate kao nečiji bankomat, niste jedini

Bjelovarski gradonačelnik Dario Hrebak pozvao je gradske dužnike, poduzetnike i građane da se jave i podnesu zahtjev za sklapanjem sporazuma o obročnom plaćanju duga, neovisno o tome jesu li već pod ovrhom ili ne. Za vrijeme otplate neće im naplaćivati zateznu kamatu. Kaže da tako želi svima omogućiti “clean start”, a sve što se naplati uložit će se u rasterećenje gospodarstvenika i ukidanje ili smanjivanje nameta poput zakupa javnih površina, poreza na potrošnju itd. Jutarnji