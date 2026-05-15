Ako se osjećate kao nečiji bankomat, niste jedini
Rekordni porezni ugriz: Država uzima veći komad kolača nego ikad prije
Glavni zaključak je jednostavan: tvoja plaća raste, ali, što se zaključuje iz teksta Nenada Bakića za Index, država trlja ruke brže od tebe. Dok se hvalimo rastom primanja, porezni ugriz je skočio na rekordnih 37% za srednju plaću. Problem je u “tihoj pljački”: plaće rastu zbog inflacije, ali porezni razredi stoje na mjestu. Rezultat? Radnici s malim plaćama nehotice postaju “bogataši” u očima porezne, dok gradonačelnici uživaju u punim proračunima bez micanja prstom. Zaključak? Dok ne dobijemo Bruto 2 na račun da sami vidimo kamo novac odlazi, bit ćemo samo nasmijana lica na grupnoj slici fiskalne gozbe.