Moderna lutrija
Rekordni prihodi poštanskog tržišta u sjeni sve češćih pritužbi građana na dostavu paketa
Poštansko tržište bilježi rekordnih 115 milijuna eura prihoda, pri čemu gotovo 60 posto čine paketske usluge. Unatoč rastu, građani se sve češće žale na kašnjenja, oštećenja te preusmjeravanje paketa u poslovnice i paketomate umjesto plaćene dostave na kućni prag. Iz Hrvatske pošte poručuju da sve nepravilnosti treba odmah prijaviti njihovim kanalima, dok udruge za zaštitu potrošača ovakvu praksu smatraju nedopustivom. Ako prigovor davatelju usluga ne uspije, građani se mogu obratiti HAKOM-u, koji u slučaju gubitka, oštećenja ili probijanja rokova dodjeljuje naknadu štete, te upozorava i na učestale internetske prevare. HRT