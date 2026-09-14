Cedevita izdanje

Revolucija iz limenke: Njemačka pivovara predstavila prvo pivo u prahu - Monitor.hr
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Revolucija iz limenke: Njemačka pivovara predstavila prvo pivo u prahu

Njemačka pivovara Neuzelle razvila je inovativni pivski prah koji se miješanjem s vodom pretvara u piće slično pivu, čime se drastično smanjuje ugljični otisak povezan s teškim transportom boca i limenki. Budući da čak 70 posto negativnog klimatskog utjecaja piva dolazi iz pakiranja i prijevoza, ovaj prah nudi ekološki održivu alternativu. Trenutačna verzija je bezalkoholna i bez mjehurića, dok se alkoholna varijanta još razvija. Pivovara aktivno traži investitore, a izlazak na tržište očekuje se za četiri mjeseca. Green


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Gdje se pije, a gdje se tuguje?

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01.08.2025. (15:00)

Pivska matematika

U Hrvatskoj se svaki sat popije 43.000 litara piva

Oporavlja se tržište piva u Hrvatskoj. Prema podacima agencije AC Nielsen za maloprodajni kanal, lani je prodaja volumenski rasla za 1,5 posto u odnosu na predlani. Samo u Hrvatskoj Zagrebačka pivovara lani je prodala oko 1,558 milijuna hektolitara. To je u prosjeku 427.000 litara piva dnevno. To znači da se, statistički gledano, svakog sata u Hrvatskoj popije blizu 18.000 litara njihova piva. Ako Zagrebačka pivovara, prema AC Nielsenu, ima tržišni udjel od 41 posto, to znači da je hrvatsko tržište piva prošle godine iznosilo ukupno 3,8 milijuna hektolitara. Pivovare su, dakle, u prosjeku svaki dan prodale više od milijun litara. Danica

23.02.2025. (19:00)

Samo za društveni efekt

Može li pivo zamijeniti izotonik nakon treninga? Samo ako želite biti žedni

Iako se pivo često doživljava kao zaslužena nagrada nakon fizičkog napora, ono ne može zamijeniti izotonične napitke u svrhu oporavka. Stručnjaci objašnjavaju da pivo sadrži vodu, ugljikohidrate i elektrolite, ali u manjim količinama nego izotonici. Štoviše, alkohol djeluje diuretički, potiče gubitak tekućine i usporava oporavak mišića. S druge strane, izotonični napitci imaju optimalan omjer elektrolita i ugljikohidrata koji omogućavaju bržu rehidraciju i obnovu mišićnog glikogena.

Bezalkoholno pivo može imati neke prednosti zbog polifenola, ali ni ono ne nadmašuje specijalizirane sportske napitke. Zaključak? Pivo može biti dio društvenog opuštanja nakon treninga, ali za pravi oporavak bolje je prvo posegnuti za izotoničnim napitkom – ili barem vodom. Agroklub