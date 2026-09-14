Cedevita izdanje
Revolucija iz limenke: Njemačka pivovara predstavila prvo pivo u prahu
Njemačka pivovara Neuzelle razvila je inovativni pivski prah koji se miješanjem s vodom pretvara u piće slično pivu, čime se drastično smanjuje ugljični otisak povezan s teškim transportom boca i limenki. Budući da čak 70 posto negativnog klimatskog utjecaja piva dolazi iz pakiranja i prijevoza, ovaj prah nudi ekološki održivu alternativu. Trenutačna verzija je bezalkoholna i bez mjehurića, dok se alkoholna varijanta još razvija. Pivovara aktivno traži investitore, a izlazak na tržište očekuje se za četiri mjeseca. Green