Kad crijeva paničare jer im je žuč zalutala

Nova studija otkrila je da hormon INSL5, koji tijelo proizvodi kao odgovor na žučne kiseline u debelom crijevu, može biti glavni okidač sindroma iritabilnog crijeva s proljevom (SIC-P). Ovaj mehanizam mogao bi biti odgovoran za 40% slučajeva, objašnjavajući zašto postojeće terapije često ne djeluju. Otkrivena veza između proljeva uzrokovanog žučnim kiselinama i SIC-P-a otvara put preciznijoj dijagnostici i ciljanom liječenju, uključujući lijek ondansetron koji blokira INSL5 i već pokazuje dobre rezultate. Science Alert, Index