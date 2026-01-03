Na Forumu je netko zainteresiran za kupnju drona za snimanje upitao koja su pravila vezana za korištenje drona u Hrvatskoj, a ostali su ga forumaši uputili, zbog čega je nastala zanimljiva tema koja bi mogla uvijek biti tu kad će netko tražiti korisne informacije. Korištenje dronova u Hrvatskoj regulirano je propisima Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo (CCAA), prema njima dronove ne smije koristiti “bilo tko i bilo gdje” bez poštivanja pravila. Fizičke osobe smiju snimati u rekreativne svrhe, uz poštivanja određenih pravila – ne smiju letjeti iznad 120 metara i blizu zabranjenih zona – vojnih objekata i zračnih luka. Također, treba paziti na privatnost durgih ljudi. Za komercijalna snimanja potrebno je unaprijed tražiti dozvolu. Dozvolu za letenje smiju tražiti svi, a ona je dostupna na klik preko aplikacije. Dronovi teži od 250 grama moraju biti registrirani, a kod komercijalnih – i osigurani.