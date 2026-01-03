Choose your fighter
Robotski pas vs. dron
Robot Dog vs Drone
— Science girl (@sciencegirl) January 3, 2026
Jedan od najimpresivnijih noviteta dolazi iz Nacionalnog sveučilišta za obrambenu tehnologiju (HUDT), vodeće kineske vojne istraživačke institucije, koje je upravo predstavilo niz novih vojnih bespilotnih letjelica, uključujući i nanodron veličine komarca, promjera svega 1.3 centimetra. Uređaj veličine zrna graška ima dva mala krila i tri tanka “kraka”, a prema pisanju South China Morning Posta gotovo je nevidljiv golom oku. Iako je riječ o vojnom istraživanju, portal Interesting Engineering ističe kako ovakvi dronovi imaju i velik potencijal u medicini, praćenju okoliša i odgovoru na katastrofe. Index
Na Forumu je netko zainteresiran za kupnju drona za snimanje upitao koja su pravila vezana za korištenje drona u Hrvatskoj, a ostali su ga forumaši uputili, zbog čega je nastala zanimljiva tema koja bi mogla uvijek biti tu kad će netko tražiti korisne informacije. Korištenje dronova u Hrvatskoj regulirano je propisima Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo (CCAA), prema njima dronove ne smije koristiti “bilo tko i bilo gdje” bez poštivanja pravila. Fizičke osobe smiju snimati u rekreativne svrhe, uz poštivanja određenih pravila – ne smiju letjeti iznad 120 metara i blizu zabranjenih zona – vojnih objekata i zračnih luka. Također, treba paziti na privatnost durgih ljudi. Za komercijalna snimanja potrebno je unaprijed tražiti dozvolu. Dozvolu za letenje smiju tražiti svi, a ona je dostupna na klik preko aplikacije. Dronovi teži od 250 grama moraju biti registrirani, a kod komercijalnih – i osigurani.
IEEE Spectrum objavio je članak o južnokorejskom izumu koji se tek usavršava. Riječ je o letećim kolicima ili bolje rečeno letećoj paleti pogonjenoj dronom. Iz tog naziva nazvan je Palletrone. On stabilno leti iznad površine i olakšava kretanje po stepenicama ili sličnim površinama koje bi klasičnim kolicima činile problem. Na letećim kolicima i dalje radi Mobilni laboratorij za robotiku Seulskog nacionalnog sveučilišta znanosti i tehnologije. Razina na kojoj se izum trenutno nalazi ne čini ga previše smislenim. Forbes
Kineski istraživači stvorili su dron koji teži nešto više od četiri grama – manje od lista papira za printer – i mogao bi letjeti neograničeno dugo. Prema članku objavljenom u časopisu Nature, bespilotna letjelica koristi elektrostatički motor koji teži samo 1,52 grama. Napajaju ga solarne ćelije koje proizvode 4,5 V. Dizajn drona navodno ima dva do tri puta bolju učinkovitost pri uzlijetanju nego tradicionalni modeli. Mreža
Dron je, opisuju njegovi tvorci, opremljen moćnim sustavom računalnog vida i navigacije, koji mu omogućava prepoznavanje kabela dalekovoda. Kada ih uoči, a potrebno mu je nadopunjavanje baterije, letjelica će se autonomno približiti kabelu kako bi se napunila. Tada se aktivira poseban pasivni mehanizam prihvata, koji obuhvaća kabel dalekovoda i praktički vješa letjelicu na njega. U testnom letu, zabilježenome na priloženom videu, dron mase 4,3 kilograma uspješno je letio oko dva sata, obavivši pritom pet ciklusa punjenja viseći na vodovima trofaznog dalekovoda. Nije objavljeno kako je preuzeta energija obračunata ili kako bi se takav način punjenja dronova obračunavao u praksi. Takav dron služi primarno za inspekciju istog tog dalekovoda, ali i slične zadaće za koje je potreban velik dolet. Bug
Dronovi su danas sve prisutniji, od slobodnih aktivnosti i snimanja filmova do napredne poljoprivrede i misija traganja i spašavanja. Dostave dronom za Hrvatsku poštu od dalmatinskih gradova na otoke, sustav za pošumljavanje, velika pomoć HGSS-u gdje ima neizmjeran doprinos pronalaženju unesrećenih i izgubljenih ljudi zbog pristupa nedostupnim mjestima… veliku bi primjenu mogao imati u poljoprivredi, bez obzira na to jesu li u pitanju različiti usjevi, farme ili vinogradi. U Hrvatskoj je primijećen rast broja startupova koji se bave razvojem bespilotnih sustava. To ukazuje na to da sve više mladih poduzetnika prepoznaje potencijal dronova i aktivno sudjeluje u razvoju ove industrije u Hrvatskoj. Tu je i integracija 5G tehnologije koja je pogurnula dronove u novu eru upravo takvih mogućnosti. O perspektivama dronova priča suosnivač jednog takvog startupa. Tportal
