Danas (23:00)

Muke po mijenjanju brzina

Ručni ili automatski mjenjač: Tehnološka dilema u 2026. godini

Moderni automatici s naprednim softverom postali su brži i do 5% štedljiviji od ručnih modela, držeći motor u optimalnom režimu rada. Ipak, prednost ručnih mjenjača ostaje u dugoročnoj isplativosti. Dok automatik zahtijeva skupo održavanje i složenu elektroniku, ručni mjenjač nudi mehaničku jednostavnost i znatno niže troškove popravaka. Izbor se svodi na luksuz i udobnost automatika naspram pouzdanosti i vozačkog angažmana koji nudi “klasičar”, uz jasnu financijsku prednost ručnog prijenosa kod rabljenih vozila. Autonet


28.02. (10:22)

BMW priznaje da su ručni mjenjači pred nestankom

09.04.2025. (22:00)

Ispravna vožnja - zdrava getriba

Ove dvije greške rade mnogi vozači, nepotrebno opterećuju i troše spojku i mjenjač

Držanje automobila na uzbrdici djelomično otpuštenom spojkom te kretanje naprijed iz rikverca, prije nego se automobil potpuno zaustavi, nepotrebno haba lamelu spojke i opterećuje mehanizam prijenosa snage. Ispravan postupak: Kad pri manevriranju iz hoda unatrag treba krenuti naprijed, nožnom kočnicom treba potpuno zaustaviti automobil, prebaciti mjenjač iz položaja R u prvi stupanj i krenuti naprijed. Isto tako, ako se kraće zaustavljate na uzbrdici, pritisnite nožnu kočnicu, držite spojku do kraja pritisnutu i ostavite mjenjač u prvom stupnju. Nacional

27.03.2025. (13:38)

Ford patentirao ručni mjenjač za električna vozila

05.02.2025. (13:00)

Kvačilo na izdisaju? Vrijeme je za "doktorski" pregled!

Najvažniji znakovi istrošenog kvačila


Način vožnje ima značajan utjecaj na životni vijek kvačila. Nepravilno korištenje, poput držanja noge na papučici tijekom vožnje ili naglog otpuštanja kvačila, može dramatično skratiti njegov životni vijek. Umjesto očekivanih 300.000 kilometara, nepravilnom upotrebom kvačilo se može istrošiti već nakon 100.000 kilometara. Najvažniji znakovi:

  • Proklizavanje – Motor bruji, ali auto ne ubrzava kako treba
  • Čudan osjećaj papučice – Previše mekana ili “propada” pod nogom
  • Teško mijenjanje brzina – Kao da se borite s mjenjačem
  • Neobični zvukovi – Škripanje, cviljenje ili metalni tonovi
  • Promjene u vožnji – Auto se ponaša nepredvidivo pri kretanju ili uzbrdici

N1

31.08.2024. (22:00)

Samo bez žurbe i stisni ga do kraja

Mnogi čine ovu grešku s mjenjačem: ne stisnu spojku do kraja pa čuju struganje

Ako vam se to dogodilo prvi put vjerojatno se neće štetno odraziti na ispravnost rada mjenjača. Učestalim ponavljanjem ovog događaja moguće je oštetiti sinkroni prsten stupnja prijenosa na kojem se ova radnja često događa. Kod oštećenja sinkronih prstena dolazi do gubitka njihove uloge da izjednače broj okretaja između dva vratila kako bi se lakše i bez smetnje promijenio stupanj prijenosa. Vozač će ovaj problem prilikom promijene stupnja prijenosa osjetiti kao povećanje otpora kod kretanja ručice mjenjača brzina prilikom ubacivanja u brzinu, uz prisutnost mehaničkog krckanja u prijenosniku. Preporuka je s ovim tipom neispravnosti u što kraćem vremenu otići na servis jer mogući su i drugi uzroci koji mogu uzrokovati slične simptome prijenosnika prilikom promijene stupnja prijenosa, kao što su neispravan rad spojke ili loša podešenost spojke – kaže mehaničar za Reviju HAK.

14.03.2024. (14:00)

Joystick koji brzinu znači

Ručni ili automatski mjenjač: U kojim uvjetima vožnje se više isplati jedan, odnosno drugi…

Ručni mjenjači najčešće nemaju potrebu za opširnijim servisiranjem, osim što ćete jednom u (otprilike) deset godina zamijeniti ulje mjenjača – ako proizvođač nije propisao drugačije. Ručni mjenjač lakši je od automatskog i ima manji broj dijelova. Današnji automatski mjenjači s dvije spojke su konstrukcijski dva mjenjača u jednom, s podjelom na više stupnjeva prijenosa. Danas možemo dati prednosti automatskim mjenjačima jer su postali znatno komforniji, pouzdaniji i štedljiviji, dok će ručni mjenjači i dalje ostati sinonim pouzdanosti i ekonomičnosti gledamo li troškove kupnje vozila i dugoročno zadržavanje istog. Kod njih je povoljnije dugoročno održavanje, pogotovo ako ne gomilate veliki broj kilometara. Revija HAK

02.10.2023. (19:00)

Odgodi posjet mehaničaru ovim savjetima

Pet najčešćih grešaka koje rade vozači kad mijenjaju brzine

Iako smo osnove pravilne vožnje učili u autoškolama, mnogi od nas su u međuvremenu stekli loše navike u vožnji, a neke od njih se tiču mijenjanja brzina. Metropolitan je izdvojio pet najčešćih grešaka koje ljudi rade kada mijenjaju brzine (a N1 prenosi):

  • 1. Držanje ruke na mjenjaču kao oslonac
  • 2. Držanje mjenjača u brzini pri zaustavljanju na semaforu
  • 3. Držanje kvačila i stalno pritiskanje gasa na uzbrdici
  • 4. Ubrzanje u pogrešnoj brzini
  • 5. Držanje noge na kvačilu iako se automobil kreće
17.06.2023. (08:45)

VW Golf uskoro ostaje bez ručnog mjenjača

18.08.2022. (15:00)

Samo blago na kuplungu

Problemi s mjenjačem: Vozačke greške mogu ozbiljno oštetiti ovaj dio vozila

Ne pritisnemo li dovoljno snažno kvačilo pri mijenjanju brzina može doći do zvuka koji podsjeća na struganje, a to je samo jedan od načina na koji možemo skratiti životni vijek mjenjača. Kod oštećenja sinkronih prstena dolazi do gubitka njihove uloge da izjednače broj okretaja između dva vratila kako bi se lakše i bez smetnje promijenio stupanj prijenosa. Preporuka je s ovim tipom neispravnosti u što kraćem vremenu otići na servis jer mogući su i drugi uzroci. Što se može dogoditi ako pri velikoj brzini vozila prebacimo mjenjač iz, na primjer, 6. stupnja prijenosa u 2. stupanj prijenosa? Otvorena je mogućnost izlaska iz maksimalno određenog broja okretaja motora što naravno može biti štetno za mehaniku motora do razine većih mehaničkih oštećenja motora. Revija HAK

27.02.2016. (08:53)

