Muke po mijenjanju brzina
Ručni ili automatski mjenjač: Tehnološka dilema u 2026. godini
Moderni automatici s naprednim softverom postali su brži i do 5% štedljiviji od ručnih modela, držeći motor u optimalnom režimu rada. Ipak, prednost ručnih mjenjača ostaje u dugoročnoj isplativosti. Dok automatik zahtijeva skupo održavanje i složenu elektroniku, ručni mjenjač nudi mehaničku jednostavnost i znatno niže troškove popravaka. Izbor se svodi na luksuz i udobnost automatika naspram pouzdanosti i vozačkog angažmana koji nudi “klasičar”, uz jasnu financijsku prednost ručnog prijenosa kod rabljenih vozila. Autonet