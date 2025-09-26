Kad depozit postane nacionalni sport

Ne smiruju se reakcije na tekstove u Financial Timesu u kojima se tvrdi da je hrvatska vlada radila pritisak na njemačku osiguravajuću kuću Allianz i zaprijetila joj regulatornim mjerama. Smije li hrvatska vlada, kad neka inozemna tvrtka želi ostvariti svoje interese u Hrvatskoj, uvjetovati dopuštenje time da vlada zemlje iz koje dolazi ta tvrtka zauzvrat omogući hrvatskih tvrtkama ostvarivanje nekih svojih interesa na stranom terenu? Hajde, nemojmo se praviti grbavi! U modernom svijetu politike i biznisa lobiranja, pritisci i vezana trgovina su glavna zadaća nacionalne diplomacije. Hrvatska strana nije napravila ništa što svakog dana, širom globusa, ne rade angažirane diplomacije. I što strani diplomati svaki dan rade u Hrvatskoj. Miodrag Šajatović pojasnio, za Lider.