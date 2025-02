Pustinjski suvenir s bonusom – ali bez straha

Kada je 1986. godine došlo do nuklearne katastrofe u Černobilu, radioaktivni oblak putovao je sve do Švedske, a posljedice su prisutne i danas. Naime, tada su ljudi upozoreni da ne jedu bobice i gljive u prirodi, no nitko to nije rekao divljim svinjama. Tako su nedavno otkrivene visoke razine radijacije u tijelima tih životinja. Zbog toga su divlje svinje nezanimljive lovcima, a farmeri pak strahuju da će im krda uništiti urod. Quartz