"Terorizam nas ne smije terorizirati. Nasilje nas ne smije odvratiti. Borba se nastavlja”

Rushdie je iznenadio prisutne na gala večeri Pen Americe u New Yorku u četvrtak, a ispraćen je ovacijama, piše New York Times. Slavni pisac je izboden u vrat i prsa prošlo ljeto dok je bio na pozornici u institutu Chautauqua u zapadnom New Yorku. U bolnici je proveo šest tjedana, a osim što je izgubio vid na desnom oku, ne može više koristiti jednu ruku. Nazočio je gala svečanosti preuzimanja nagrade Pen Centenary Courage, a u svom je govoru rekao da tijekom napada “pravu hrabrost nije pokazao on”, već ljudi koji su požurili spasiti njegov život. “Da nije bilo njih, sigurno ne bih danas stajao ovdje. Hrabrost je tog dana bila samo njihova”, rekao je Rushdie i dodao da im ne zna imena, niti im je vidio lica, ali da im – duguje život. Index