Kad smo već kod povećanja troškova života... barem da znaš gje su nestale pare
Minimalistička aplikacija “Am I Good?” pomaže pratiti troškove bez komplikacija
“Am I Good?” je besplatna, minimalistička aplikacija za praćenje osobnih financija dostupna na Androidu i iOS-u. Ne traži korisnički račun, a nakon postavljanja početnog salda i valute omogućuje jednostavan unos prihoda i rashoda. Nudi samo osnovne funkcije: pregled novčanog toka i trenutno stanje, bez kategorija, grafova ili napredne analitike. Umjesto sveobuhvatnog financijskog alata, cilja na korisnike koji žele kratkoročno steći kontrolu nad potrošnjom. Svi se podaci pohranjuju lokalno na uređaju. Bug