Ili su glupi mineri

“Ona ne može napraviti ništa, a to zvuči kao i njene ostale poruke – slatka limunada za birače koji nisu upućeni”, rekla je Sanja Modrić na N1 o objavi predsjedničke kandidature Grabar-Kitarović. Njen govor podijeljen novinarima sadržavao je upute kad da se nasmiješi – – “kada bi čovjek bio zloban do kraja rekao bi da njen vlastiti izbor stožer nju minira. No postoji druga varijanta, a to je da su glupi i ne znaju raditi svoj posao. Ne znam što je gore”.