Država ne vraća dugove

Sanja Modrić prepričava svoje iskustvo s preplaćenim porezom: Referentica je iskusna i očito je navikla na ovakve razgovore s luzerima kao što sam ja. Zašto me vi u šest godina niste zvali, poslali mi mail? Zašto ja za to ne znam? Ne, kaže, nismo vas dužni obavijestiti, zakon nam to ne nalaže. Vi sami morate o voditi računa o stanju s vašim porezom. Sad već postajem ljuta. Plaćala sam točno toliko poreza koliko ste mi vi ovdje razrezali, a to znači da ste me teretili za više od onoga što je po zakonu bilo potrebno. Vi ste, znači, prouzročili ovaj višak. I sad: zastara. Ona sliježe ramenima.