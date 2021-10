Hipokrat ili hipokrit

Ženama u ovakvom Afganistanu opet će biti teško dobiti čak i medicinsku pomoć jer žensko zdravlje nije prioritetno u talibanskom poretku. Ako umre, Alah je tako htio, muž će dovesti drugu. U Afganistanu umire jedno od jedanaest novorođenčadi, izvijestio je Unicef. A nad djevojčicama će se nastaviti praksa spolnog sakaćenja koja je ostala najraširenija u južnom dijelu zemlje, prema granici s Pakistanom. Za one koji za to eventualno nisu čuli, riječ je o vjerskom ritualu obrezivanja ženskih genitalija koje se obavlja britvom, nožem, škarama, pa čak i komadom stakla. Krvavi postupak izvodi se kod kuće, najčešće prije nego što djevojčice napune pet godina, bez anestezije, a operateri su babica ili kakav seoski laik koji se izvještio za to barbarsko divljaštvo. Piše Sanja Modrić za Telegram