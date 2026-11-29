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SDP i Možemo predstavili stambeni program: Stroži krediti, oporezivanje treće nekretnine i 20.000 javnih stanova
SDP i Možemo predstavili su u Splitu zajednički stambeni program od 20 mjera s ciljem destimuliranja ulaganja u nekretnine i povećanja priuštivosti stanovanja. Predlažu strože uvjete kreditiranja za kupnju trećeg stana (uz do 40 posto vlastitog učešća), progresivno oporezivanje nekretninskog bogatstva (uz izuzeće vlasnika do dviju nekretnina), veće poreze na prazne stanove, ograničavanje rasta najamnina te obvezivanje privatnih investitora na gradnju priuštivih stanova. Također planiraju izgraditi ili otkupiti 20 tisuća javnih stanova za najam uz pomoć mirovinskih fondova. Međutim, program zasad ne sadrži konkretne porezne stope, financijske izračune ni procjenu troškova provedbe. Lider