Taman da razviješ umijeće dizajna interijera

Mikro-stanovi: Život u 18 kvadrata kao hrvatska stvarnost
Rastuće cijene nekretnina popularizirale su mikro-stanove od 18 m², trend koji iz svijeta stiže i u Hrvatsku. Iako ovakav prostor zahtijeva vrhunsku organizaciju i namještaj po mjeri, on nudi prelazak na funkcionalni minimalizam uz drastično manje troškove režija i održavanja. Ključ uspjeha leži u pametnom zoniranju, korištenju svijetlih boja i multifunkcionalnim rješenjima poput Murphy kreveta. Iako život u “kutiji šibica” nosi rizik od klaustrofobije, on stanare potiče da prioritet daju iskustvima umjesto stvarima. Zaključno, život u 18 kvadrata možda je prostorno ograničen, ali financijski i stilski pruža neočekivanu slobodu. Poslovni