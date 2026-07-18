Svi bi tamo gdje je špica
Tržište gori, a stanova nema: Može li nas EU spasiti od stambenog sloma?
U posljednjih deset godina cijene stanova u EU skočile su za 53 %, a najamnine za 25 %, dok je socijalnom stanovanju posvećeno tek 6 do 7 % prostora. U Hrvatskoj, gdje 91 % građana živi u vlastitoj nekretnini, situacija je kritična – primjerice, u Splitu je prosječna cijena kvadrata dosegnula 5.660 eura, što zahtijeva 19 godina ukupnih prihoda kućanstva za kupnju stana. Europska komisija pokreće planove i investicijske platforme za priuštivo stanovanje, no stručnjaci i kritičari upozoravaju da samo građenje novih stanova bez političke volje za oporezivanjem praznih nekretnina i regulacijom spekulacija neće trajno riješiti krizu. Faktograf