Garsonijera za zlato, šupa za bubreg
Za rješavanje stambene krize u Europi treba još 650 tisuća stanova i 150 milijardi eura ulaganja
Na Urbanom forumu u Zagrebu, Matthew Baldwin iz Europske komisije naglasio je da Europa godišnje treba dodatnih 650.000 stanova i 150 milijardi eura ulaganja radi rješavanja stambene krize. Javni novac neće biti dovoljan pa je ključno privući privatni kapital, ubrzati izdavanje dozvola i prenamijeniti postojeće prostore. Predstavljen je novi europski okvir za priuštivo stanovanje koji gradovima nudi jasnija pravila za regulaciju kratkoročnog najma u područjima pod stambenim pritiskom. Hrvatska ima priliku razviti nacionalno čvorište unutar nove investicijske platforme, a gradovima se savjetuje da projekte pripreme bez čekanja. Zgradonačelnik