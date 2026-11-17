Kraljevstvo za stan
Stambeni bezdan: Kako su nekretnine u Hrvatskoj postale sve nedostižnije
Tržište nekretnina u Hrvatskoj odavno je izmaknulo kontroli. Dok cijene kvadrata divljaju pod utjecajem turizma (kratkog najma) i pranja novca, mladi parovi s prosječnim plaćama nemaju šanse u utrci s investitorima. Visoka učešća za kredite, bezobrazne agencijske provizije i izostanak stvarne državne stambene politike guraju obitelji u podstanarsko ropstvo. Dok država ograničava cijenu kruha, krov nad glavom prepušten je divljem kapitalu, što mlade – uz najavljene prosvjede – dovodi do ruba očaja. DW