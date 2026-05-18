Svi žele ključ, a nigdje brave
Europa u raljama stambene krize: Stanova nema ni za lijek, a kamoli za najam
Širom Europe vlada nezapamćena nestašica stanova. Zbog masovne imigracije i urbanizacije potražnja divlja, dok su cijene nekretnina od 2015. do 2025. skočile za 60%. Gradnja drastično kasni za potrebama: Španjolskoj nedostaje 700 tisuća, a Njemačkoj i Francuskoj stotine tisuća stanova godišnje. Pokušaji kontrole najamnina u Nizozemskoj i Španjolskoj obili su se o glavu – ponuda se dodatno smanjila, a vlasnici prodaju stanove. Glavne kočnice za spas su spora birokracija, nedostatak radnika i skup materijal. Dugoročno rješenje nije u subvencijama i društvenom inženjeringu, već isključivo u masovnoj, modernijoj izgradnji. Jutarnji