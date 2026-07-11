Teško protiv šlaufeka
Širenje struka u starijoj dobi nije samo posljedica prehrane
Znanstvenici su utvrdili da starenje, suprotno većini drugih matičnih stanica, aktivira takozvane adipocitne progenitorske stanice (APC) koje potiču stvaranje novih masnih stanica u predjelu trbuha. Otkrivena je i posebna vrsta stanica, nazvana CP-A, koja se pojavljuje isključivo u srednjoj dobi i iznimno učinkovito proizvodi mast. Ovo otkriće otvara put razvoju novih terapija za blokiranje tih stanica i smanjenje zdravstvenih rizika. tportal