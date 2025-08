Kad ti gen kaže da paziš s grickalicama

Pretpostavlja se da žive zdravije i da vježbaju, no to ne mora nužno biti tako. Neki uspijevaju ostati mršavi čak i uz brzu hranu i zaslađena gazirana pića pa i alkohol. Koja je tajna? Nekad jednostavno unose manje kalorija kroz dan. Pojest će pizzu za ručak, dok za večeru neće imati ništa, npr. Moguće je i da su aktivniji kroz šetnje, vole parkirati dalje od centra i slično. Također, možda je stvar u metabolizmu koji im ne pokreće organizam u istoj mjeri kao kod debljih ljudi. No, svatko u pravilu može ubrzati svoj metabolizam kroz tjelovježbu, hladne tuševe, pažljivo isplaniranu zdravu prehranu itd. Health Insider