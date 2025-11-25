Bolje pričekati rabljene
Sklopivi mobiteli konačno zreli, ali i dalje luksuzno skupi
Od prvog Galaxy Folda 2019., sklopivi mobiteli postali su tanji, izdržljiviji i otporniji na vodu i prašinu. Galaxy Z Fold 7 i Google Pixel 10 Pro Fold nude velike unutarnje zaslone i praktične funkcije multitaskinga, dok flip modeli olakšavaju brze interakcije. Softver i izdržljivost znatno su poboljšani, ali baterija i dalje ograničava autonomiju, a popravci su skupi. Sklopivi mobiteli više nisu prototipi, ali cijena i niša korisnika čine ih i dalje luksuznim izborom. Bug