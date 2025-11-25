Bolje pričekati rabljene

Na prvi pogled ova inovacija djeluje bezazleno, no mogla bi iz temelja promijeniti pravila igre u mobilnoj telefoniji. Riječ je o eSIM-u, odnosno virtualnoj SIM kartici, koja podrazumijeva ukidanje fizičkog čipa koji umećemo u mobitel kako bismo se spojili na mrežu operatera. Nakon kupnje eSIM paketa, pretplatnik treba samo skenirati QR kod kako bi ga aktivirao, a na jednom uređaju moguće je imati aktivno koliko god paketa želite. Procjenjuje se da će broj vlasnika mobitela kompatibilnih s eSIM-om porasti s 1,3 milijarde u 2025. na više od 3 milijarde do kraja desetljeća. eSIM sada omogućuje mnoštvu novih igrača da ponude znatno povoljnije pakete prilagođene kratkotrajnim boravcima… Index / Le Monde