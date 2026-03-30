Pametni telefon nam je oduzeo tri stupa kreativnosti: usamljenost, neizvjesnost i dokolicu
Danas (13:00)

Dok 'pametni' dovijeka skrolaju, dokoni stvaraju

Pametni telefon nam je oduzeo tri stupa kreativnosti: usamljenost, neizvjesnost i dokolicu

Autorica Lynda Barry i njezini kolege upozoravaju da stalno korištenje mobitela guši nove ideje jer nam uskraćuje trenutke u kojima mozak, pritisnut dosadom, počinje samostalno stvarati. Povratak ručnom pisanju i crtanju “žvrljotina” (doodling) nije samo nostalgija, već neurološki alat za lakše podnošenje slobodnog vremena i dublje razmišljanje. Umjesto bježanja od socijalne tjeskobe gledajući u ekran, rješenje leži u prihvaćanju praznog hoda. Čak i kad je glava “prazna”, ideja je jednostavna: ne čekaj inspiraciju, nego je prisili da se pojavi kroz mehanički rad ruku.

Kad si “prazan” i tražiš inspiraciju u kreativnom radu, koristi nasumične riječi iz “vrećice” kao početni okidač da razbiješ tišinu, a sporednu stranicu (papir za škrabanje) kao sigurno mjesto gdje bez pritiska smiješ griješiti. Taj fizički pokret rukom opušta mozak i makne fokus s tjeskobe, čime se otvara prostor da prava ideja spontano “izroni” sama od sebe. Open Culture


