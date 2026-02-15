Uređaji pametniji od ljudi
Hoće li umjetna inteligencija srušiti pametne telefone s tehnološkog trona?
Gotovo dva desetljeća nakon predstavljanja prvog iPhone, pametni telefoni dominiraju tržištem s više od 7,3 milijarde korisnika. No razvoj umjetne inteligencije otvara pitanje njihova kraja. Sam Altman i Jony Ive rade na AI uređaju bez ekrana, dok Meta, Apple i Google razvijaju pametne naočale i XR platforme. Vizija “svijeta bez ekrana” oslanja se na glas i ambijentalno računalstvo. Ipak, izazovi poput potrošnje energije i zaštite privatnosti zasad ograničavaju stvarnu prijetnju pametnim telefonima. Index