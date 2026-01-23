Špijun u kući
Pametni telefoni i u stanju mirovanja stalno razmjenjuju podatke
Pametni telefoni i dok ih ne koristimo neprestano razmjenjuju podatke u pozadini. Dio tog prometa nužan je za funkcioniranje sustava, obavijesti i sinkronizaciju sadržaja, no značajan dio odnosi se na praćenje, analitiku i oglašavanje. Uređaji i aplikacije mogu slati identifikatore, podatke o lokaciji i obrascima korištenja bez jasnog znanja korisnika. Stručnjaci upozoravaju na rizike za privatnost i preporučuju ograničavanje dopuštenja aplikacija, isključivanje pozadinskog osvježavanja, smanjenje praćenja oglasa i dodatnu zaštitu poput VPN-a. Tech Radar, Poslovni