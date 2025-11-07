Kutija je skupa, pikseli su vječni
Kako sigurno kupiti rabljeni pametni telefon
Tržište rabljenih pametnih telefona brzo raste jer kupci sve češće biraju prošlogodišnje flagship modele po upola manjoj cijeni. Kupnja preko oglasnika i platformi poput Vinteda može biti povoljnija, ali nosi veći rizik, dok certificirani prodavači nude sigurnost i jamstvo. Prije kupnje potrebno je detaljno provjeriti fizičko stanje, ekran, kamere, zvuk, SIM i Wi-Fi, kao i stanje baterije i IMEI broj. Uređaj mora biti odjavljen s korisničkih računa. Ako ponuda zvuči predobro da bi bila istinita — vjerojatno jest.