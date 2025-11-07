Kutija je skupa, pikseli su vječni

Kako sigurno kupiti rabljeni pametni telefon - Monitor.hr
Kako sigurno kupiti rabljeni pametni telefon

Tržište rabljenih pametnih telefona brzo raste jer kupci sve češće biraju prošlogodišnje flagship modele po upola manjoj cijeni. Kupnja preko oglasnika i platformi poput Vinteda može biti povoljnija, ali nosi veći rizik, dok certificirani prodavači nude sigurnost i jamstvo. Prije kupnje potrebno je detaljno provjeriti fizičko stanje, ekran, kamere, zvuk, SIM i Wi-Fi, kao i stanje baterije i IMEI broj. Uređaj mora biti odjavljen s korisničkih računa. Ako ponuda zvuči predobro da bi bila istinita — vjerojatno jest. Bug


