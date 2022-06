O tempora, o mores!

Monografija sa svojim podnaslovom „Od akta do akta“ ukazuje na bavljenje jednim aspektom Bakližina rada, i to u ovom slučaju umjetničkim prikazom golog ljudskog tijela, koji čini značajan dio opusa ovog svestranog autora, kojim je fasciniran kroz cijelu svoju karijeru. Formalno, to je monografija, međutim, knjiga je zamišljena kao znanstveni rad autora, povjesničara umjetnosti Vladimira Rismonda, a u njoj je obrađen tretman ljudskog tijela u različitim medijima: od crteža, slike, fotografije do animacije. Dakle, to nije klasična monografija koja se bavi općenito sa mnom i mojom biografijom, djetinjstvom i odrastanjem u Koprivnici, iako sadrži i nešto od toga. Autor kroz moj rad ustvari potvrđuje tezu koju je postavio i to isključivo kroz aktove koje radim, u svim „agregatnim stanjima“, odnosno kroz sva ta četiri medija. Podravski