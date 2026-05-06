Žedni čipovi, gladni algoritmi
Skrivena cijena AI napretka: Eksploatacija resursa i radne snage
Dok globalni sjever profitira od uspona umjetne inteligencije, zemlje poput Čilea i Filipina podnose teret njezinih ekoloških i društvenih troškova. U Čileu se aktivisti bore protiv tehnoloških divova poput Googlea i Microsofta zbog prekomjerne potrošnje vode u podatkovnim centrima usred kroničnih suša. Istovremeno, na Filipinima se radnici organiziraju protiv masovnih otkaza i loših uvjeta rada uzrokovanih automatizacijom. Ovi pokreti razotkrivaju tamnu stranu tehnološkog napretka, upozoravajući da AI ne žanje samo podatke, već crpi prirodne resurse i ugrožava egzistenciju radnika na globalnoj periferiji.