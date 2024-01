Ako ona ode Vama, što će ostati Nama?

Nama je u zagrebačkoj memoriji danas prisutna i kao sjećanje na razdoblje socijalističkog društvenog uređenja do 1990. godine, kada je to bilo jedino mjesto na kojem se moglo kupiti sve – od gramofonskih ploča u prizemlju do gramofona na katu, bijele tehnike, namještaja, odjeće i obuće, uz bezbroj sitnica od dugmadi do školskog pribora. U to su vrijeme izbirljiviji kupci išli u Trst i Graz, dok su ostali biti zadovoljni ponudom Narodnog magazina (Name), koji je imao dvadesetak robnih kuća. Jedna davna reklama predstavljala je Namu kao robnu kuću koja nudi sve – od igle do lokomotive. Doduše, lokomotive su bile samo one na odjelu dječjih igračaka. No ta su vremena odavno prošla. Slobodan Školnik, poduzetnik i stručnjak za maloprodaju u trgovini, kaže za Index da je Nama teško održiv projekt o kojem treba odlučiti tržište. Iako ima prihode 13 milijuna kuna i dobit od osam tisuća eura, nedovoljno da se izvuče iz stečaja. Index