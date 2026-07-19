Nisu Plitvice, ali nisu ni daleko
Slunj privlači sve više domaćih i stranih turista obnovljenim kupalištem na Korani
Grad Slunj, u suradnji s lokalnim poduzetnicima, ove je sezone dodatno uredio popularno kupalište na Korani, smješteno u srcu grada tik uz poznate Rastoke. Posjetiteljima su sada na raspolaganju obnovljene sjenice, aquapark, sportski tereni te uređen pristup za osobe s invaliditetom. Novi ugostiteljski objekt nudi domaću hranu, najam ležaljki i SUP-ova, ali i bogat tjedni program poput pub kvizova i koncerata. Čista rijeka, predivna priroda i novi sadržaji uspješno privlače turiste iz cijelog svijeta, potičući ih na dulji boravak u Slunju. HRT