Nisu Plitvice, ali nisu ni daleko

Srpanj ove godine je po popunjenosti kapaciteta u Gorskom kotaru bio na razini prošle godine, a početak kolovoza je i iznad prosjeka. A najviše se traže najkvalitetnije kuće i vile koje omogućuju kvalitetan boravak u prirodi, kažu iz Turističke zajednice Gorski kotar za Forbes. Cijene najma kuća? Jednu cijelu vikendicu od 120 kvadrata, prilično atraktivno opremljenu, smještenu u idiličnoj prirodi mjesta Kuželj, za tjedan dana četveročlana obitelj bi platila 1890 eura – a sada je i na popustu, te je se može iznajmiti već za nešto više od 1500 eura. Najam planinske kuće u mjestu Sunger košta 3276 eura (sad je spuštena na 2785). Ima ih i za 1050…

U ovom trenutku nudi se 4500 kreveta, u objektima različite kategorije. A najveća je potražnja za visokorangiranim objektima i posebno se vrednuje – okolina. Oni koji su bliže i spretnije ukomponirani u mir i hlad šuma, oni koji su bliže atraktivnim šetnicama ili stazama za bicikliranje, postižu naravno i veće cijene. Forbes