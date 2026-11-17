Biodizel se dobiva transesterifikacijom biljnih ulja metanolom u metilne estere. Iako je ekološki prihvatljiviji od petrodizela i smanjuje emisije štetnih plinova, ima manju energijsku vrijednost i veću viskoznost. Turski su znanstvenici u smjesu s 20 % biodizela (WSOB20) dodali 100 ppm nanočestica NiO i SiO 2 . Dodatak ovih čestica poboljšava raspršivanje kapljica, dok nikal djeluje kao katalizator izgaranja. Rezultat je potpunije sagorijevanje:

Iskoristivost energije porasla je za 3,5 %

Potrošnja goriva pala je za 2,20 %

Znatno su smanjene emisije CO, ugljikovodika i dima

Jedini su nedostatci povećana emisija dušikovih oksida te potencijalna toksičnost nikla. Nenad Raos za Bug