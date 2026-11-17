Kad se kemijsko zlo pretvori u zelenu energiju
Solarna baterija iz lonca: Kako nezdravi cis-trans preokret sprema sunčevu toplinu
Iako su cis-trans prijelazi u uljima nepoželjni i štetni za zdravlje, kineski su znanstvenici tu istu pojavu iskoristili u tehnologiji. Kombinacijom azobenzenskog derivata C₁₄Azo i miristinske kiseline stvorili su inovativne kompozitne materijale za pohranu Sunčeve energije. Grijanjem i UV-zračenjem energija se veže i sprema u metastabilni cis-oblik, dok se hlađenjem i kristalizacijom ponovno oslobađa. Najbolja smjesa C₁₄AzoMA-3 može uskladištiti 225,08 J po gramu, čime otvara put učinkovitijim solarnim spremnicima topline. Nenad Raos za Bug