Nova anoda od trostrukog metalnog oksida višestruko povećava kapacitet litij-ionskih baterija - Monitor.hr
Subota (19:00)

Kad željezo, nikal i kobalt odluče nadmašiti grafit

Nova anoda od trostrukog metalnog oksida višestruko povećava kapacitet litij-ionskih baterija

Kineski znanstvenici razvili su inovativnu anodu za litij-ionske baterije temeljem na složenom metalnom oksidu dobivenom iz metalno-organskih okosnica. Umjesto taloženja čistog litija, litij se ovdje pohranjuje u obliku oksida, čime se uspješno zaobilaze ograničenja standardnih grafitnih anoda. Iako laboratorijski doseže impresivnih 1301,3 mAh g⁻¹, realniji kapacitet pri dugotrajnijem radu iznosi oko 527 mAh g⁻¹ uz stabilnost do 600 ciklusa, što predstavlja obećavajući, ali još uvijek rani korak u razvoju naprednih baterija. Nenad Raos za Bug


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24.05. (21:00)

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Vanadij: Novi tekući kralj masovnog skladištenja energije

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12.02. (23:00)

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