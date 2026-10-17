Kad željezo, nikal i kobalt odluče nadmašiti grafit
Nova anoda od trostrukog metalnog oksida višestruko povećava kapacitet litij-ionskih baterija
Kineski znanstvenici razvili su inovativnu anodu za litij-ionske baterije temeljem na složenom metalnom oksidu dobivenom iz metalno-organskih okosnica. Umjesto taloženja čistog litija, litij se ovdje pohranjuje u obliku oksida, čime se uspješno zaobilaze ograničenja standardnih grafitnih anoda. Iako laboratorijski doseže impresivnih 1301,3 mAh g⁻¹, realniji kapacitet pri dugotrajnijem radu iznosi oko 527 mAh g⁻¹ uz stabilnost do 600 ciklusa, što predstavlja obećavajući, ali još uvijek rani korak u razvoju naprednih baterija. Nenad Raos za Bug