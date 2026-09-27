Bacillus anticorosius
Živi i samobnavljajući zaštitni sloj od bakterija kao inovativno rješenje protiv korozije
Izraelski istraživači razvili su inovativnu zaštitu od korozije pomoću živog, samobnavljajućeg sloja stvorenog sinergijom bakterije Bacillus subtilis i morskih bakterija roda Vibrio. Dok B. subtilis proizvodi ljepljivi biopolimer, bakterije Vibrio potiču njegovo djelovanje te taloženjem minerala stvaraju čvrstu, otpornu prevlaku nalik ljušturama školjkaša. Ova ekološki prihvatljiva metoda učinkovito štiti čelik od hrđanja u morskoj vodi bez potrebe za ponovnim premazivanjem. Nenad Raos za Bug