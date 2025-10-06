Tajne dubine na putu prema karti

Oceani pokrivaju 71 % Zemlje, ali manje od petine morskog dna je istraženo sonarima. Projekt Seabed 2030 želi do 2030. stvoriti potpunu kartu morskog dna, no suočava se s ograničenim resursima, političkom nepovjerljivošću i visokim troškovima. Podvodni svijet krije nepoznate planine, kanjone i životinje, a velike dubine još čuvaju tragove drevnih kopnenih područja. Potpuna kartografija može ubrzati eksploataciju resursa, ali znanstvena i zaštitna svrha ostaje prioritet. Međunarodne vode i dalje su neistražene i neregulirane. DW