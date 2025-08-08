Diraju tamo gdje najviše boli

“Predsjedniče, to ste vi maloprije viknuli ‘za dom spremni’”? unezvijereno ga je upitao Zima kad se napokon dovukao do Milanovića i generala Olujića.

Milanović mu je u kratkom brifingu objasnio da ga to Oluja priprema za Tompsonov koncert u Sinju. Pušta mu na svom mobitelu stalno iznova početak ”Bojne Čavoglave” da se predsjednik navikne na taj pozdrav kojim započinje ta nabrijana pjesma, da nauči kako će se ponašat kad Tompson s pozornice u Sinju uzvikne ”za dom”.

“Moram zadržat poker fejs, kao da se baš ništa nije dogodilo. Moram bit hladan kao led, kako pjeva Štulić.”

“Drž te se vi Štulića, ostavite se Tompsona”, opet se zakašljao Zima kao da su usred zime u šumi.

“Znaš li to da je i Štulić osamdesetih održao legendarni koncert u Sinju? Bio sam i ja na njemu. U jednom trenutku skoro svi muškarci u publici počeli su dizat u zrak kutije cigareta Croatia. Poslije su Štulića nudili tim cigaretama, ali nije htio uzet”, rekao je Milanović.

“Pa naravno, Štulić je odgajan u jugoslavenskom duhu, sigurno mu se dizao želudac od tih cigareta. Tko zna šta će ti sinjski muževi nudit vama ako se zbilja pojavite na tom koncertu? Ne bih se čudio da vam na glavu nataknu crnu kapu sa slovom U”… Nova zgoda Nacionalne groupie.