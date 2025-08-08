Diraju tamo gdje najviše boli
South Park opet nervira Trumpa: Najgore je prošla šefica za domovinsku sigurnost
Novi nastavak South Parka ušao je u frontalni obračun s Trumpom, Kristi Noem i desničarskom propagandom, nastavljajući provocirati Bijelu kuću i konzervativne komentatore, no usprkos optužbama za irelevantnost, serija pokazuje da još uvijek zna gdje boli i kako satira može rezati do kosti. Nakon emitiranja, Bijela kuća je objavila službeno priopćenje u kojem seriju naziva “licemjernom i irelevantnom”, što je posebno ironično s obzirom na to da su autori serije Stone i Parker upravo potpisali novi ugovor s Paramountom težak 1,5 milijardu dolara, kojim im je osigurano još najmanje pet sezona i ekskluzivna prava na streaming. tportal