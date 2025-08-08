South Park opet nervira Trumpa: Najgore je prošla šefica za domovinsku sigurnost - Monitor.hr
Danas (22:00)

Diraju tamo gdje najviše boli

South Park opet nervira Trumpa: Najgore je prošla šefica za domovinsku sigurnost

Novi nastavak South Parka ušao je u frontalni obračun s Trumpom, Kristi Noem i desničarskom propagandom, nastavljajući provocirati Bijelu kuću i konzervativne komentatore, no usprkos optužbama za irelevantnost, serija pokazuje da još uvijek zna gdje boli i kako satira može rezati do kosti. Nakon emitiranja, Bijela kuća je objavila službeno priopćenje u kojem seriju naziva “licemjernom i irelevantnom”, što je posebno ironično s obzirom na to da su autori serije Stone i Parker upravo potpisali novi ugovor s Paramountom težak 1,5 milijardu dolara, kojim im je osigurano još najmanje pet sezona i ekskluzivna prava na streaming. tportal


Prekjučer (16:00)

Gore je nego u Big Brotheru

Prime Time: Memeohod

U ovom izdanju, voditelj s gorčinom i sarkazmom secira vječnu sagu o Agrokoru, sramotno dugu sudsku proceduru i njezine neočekivane obrate. Istovremeno, analizira se i “tajanstvena” konstituirajuća sjednica splitskog Gradskog vijeća, gdje je “izdaja” bila toliko očita da su je svi vidjeli, ali se svi prave da ne znaju tko je kriv. Također, ne propušta priliku bocnuti političku elitu zbog predizbornih obećanja i postizbornog ponašanja, otkrivajući da se naši političari snalaze u paradoksima bolje od bilo kojeg mađioničara.

Nedjelja (13:00)

Može se oprostiti s "Bella ciao"

Groupie: Hoće li Milanović na koncert u Sinj?

“Predsjedniče, to ste vi maloprije viknuli ‘za dom spremni’”? unezvijereno ga je upitao Zima kad se napokon dovukao do Milanovića i generala Olujića.

Milanović mu je u kratkom brifingu objasnio da ga to Oluja priprema za Tompsonov koncert u Sinju. Pušta mu na svom mobitelu stalno iznova početak ”Bojne Čavoglave” da se predsjednik navikne na taj pozdrav kojim započinje ta nabrijana pjesma, da nauči kako će se ponašat kad Tompson s pozornice u Sinju uzvikne ”za dom”.

“Moram zadržat poker fejs, kao da se baš ništa nije dogodilo. Moram bit hladan kao led, kako pjeva Štulić.”

“Drž te se vi Štulića, ostavite se Tompsona”, opet se zakašljao Zima kao da su usred zime u šumi.

“Znaš li to da je i Štulić osamdesetih održao legendarni koncert u Sinju? Bio sam i ja na njemu. U jednom trenutku skoro svi muškarci u publici počeli su dizat u zrak kutije cigareta Croatia. Poslije su Štulića nudili tim cigaretama, ali nije htio uzet”, rekao je Milanović.

“Pa naravno, Štulić je odgajan u jugoslavenskom duhu, sigurno mu se dizao želudac od tih cigareta. Tko zna šta će ti sinjski muževi nudit vama ako se zbilja pojavite na tom koncertu? Ne bih se čudio da vam na glavu nataknu crnu kapu sa slovom U”… Nova zgoda Nacionalne groupie.

30.07. (14:00)

Je suis South Park!

Kako su Sotona i mikropenis digli živac Trumpu, ali i ‘normalnoj’ Americi koja ga se panično boji

Nakon gotovo dvije godine stanke na televiziju se uz velik prasak vratila vjerojatno najluđa animirana serija u povijesti, američki South Park, i to epizodom koju su već istog dana jednakim emocionalnim intenzitetom komentirali Trumpov ured, mediji koji se vole nazivati progresivnima, ali i Joe Rogan. U ne tako nježnom razgovoru dvojice ljubavnika Sotona poručuje Trumpu da nije raspoložen za seks s njim jer mu je ‘još jedna nasumična kučka na Instagramu napisala da se nalazi u Epsteinovim spisima’. Osim toga, Sotona priznaje Trumpu da mu se ne sviđa njegov mikropenis, toliko malen da ‘ništa ne može vidjeti’, i sad vam je već jasno o čemu cijela Amerika priča već danima.

Iako su Parker i Stone za 50 novih epizoda serijala dobili nevjerojatnih milijun i pol dolara, kroz spomenutu epizodu uspjeli su provući i nimalo suptilnu kritiku samog Paramounta, televizijske mreže koja je nedavnom nagodbom pristala pratiti Trumpu 16 milijuna dolara zbog emitiranja intervjua s Kamalom Harris u emisiji ’60 minuta’ na svom drugom kanalu, CBS-u, u kojemu je Trump, po njegovu mišljenju, izvrijeđan. Komičar Stephen Colbert u emisiji ‘Late Night Show’ na istom tom kanalu nazvao je iznos nagodbe ‘velikim debelim mitom’, zbog čega je njegova emisija otkazana. Bojan Stilin za tportal

29.07. (21:00)

Sraz titana

Nacionalna groupie dao ‘vritnjak’ Pernaru u tamvaju, on prihvatio igru

Jutros rano u tramvaju po maksimirskoj se vozim u redakciju na kolegij. Na stanici kod MIOC-a Pernar uđe u tramvaj. Zatvore se vrata, on počne vikat:
– Jadna sirotinjo, u tramvajima se vozite na posao dok bogati spavaju. Nije ni čudno da ste pakosni, jalni na sve oko vas, jedina vam je satisfakcija pljuvat na društvenim mrežema, bijedo sirotinjska!
Otkoračao sam do njega. stisnuo sam mu dlan na usta ko u porniću.
Na idućoj stanici stisnuo sam mu vritnjak, izbacio ga van iz tramvaja – piše Pavle Svirac na Facebooku.

Ivan Pernar je o tom iskustvu pisao na svom Facebooku, a objavio je i video vozeći se u svom novom Mercedesu, s kojim sad ima problem jer ne može odmah dobiti personalizirane tablice: “Danas mi je klošar opalio vritnjak u tramvaju pa sam uzeo novog Mercedesa”… Nacional

26.07. (21:00)

Snovi u vinariji

Groupie: Ode premijer u krasno Svirče

Možda frajerčina Jere ima i pravo, razmišljao je Plenković. Ako bi on doveo Tompsona na svoj rodni otok, to bi mu itekako podiglo rejting koji mu je Anušić spustio svojim beskompromisnim odlaskom na koncert na Hipodromu, na kojem se nije bojao vikat ”za dom” i ostalo na pjesmi ”Bojna Čavoglave”. Za njim se po Hipodromu čak povlačio i onaj lukavac Njonjo, Jandroković. To ga je najviše uznemirilo. Kad Njonjo počne trčat za nekim, čak i na Tompsonov koncert, to je pouzdan znak da bi taj mogao postat novi premijer.

Ako dovedem Tompsona na Hvar, ponovo sam na vrhu, neće mi se više Anušić po medijima razmahivat svojim sudjelovanjem u ratu i na Tompsonovu koncertu. Taj Tompson mi se, uza sve, ipak čini kao razuman čovjek. Odmah se sišao upoznat i slikat sa mnom kad sam mu s djecom došao na probu na Hipodromu. Sigurno mi neće odbiti kad ga pozovem na Hvar. Svirče bi ga moglo podsjetit na Čavoglave, malo mjesto puno tradicionalnih, radišnih ljudi koji štuju Gospu. Možda bi mogli izvest da dron napravi da se na nebu iznad Hvara, uz lik Gospe, pojavi i moj lik usred koncerta…. Iz nove zgode Nacionalne groupie

20.07. (16:00)

Nekome i "zato" zvuči kao "za dom"...

Groupie: Oprosti za ZDS

“Rekla sam ti da si mrtav za mene ako odeš na Tompsonov koncert. Postao si ustaša ko što je i onaj gad koji te napravio”, rekla je stara kad me ugledala.

“Nisi u pravu. Nisu na Hipodromu bile samo ustaše. Evo, bio je i Rašeta. Ne možeš za njega reći da je ustaša.”

Stara je tek nakon što sam to rekao skužila da Rašeta stoji pored mene. Brzim je pokretom poravnala pregaču, pružila ruku Rašeti.

“Borise, za vas se zbilja čudim da ste se išli miješat s tim konjinama na Hipodrom.”

Rašeta se zacrvenio u licu kao neka usidjelica.

“Išao je da bi napisao tekst o tome za svoje novine. Napisao je da na koncertu nije vidio nikoga s ustaškim obilježjima”, rekao sam.

“Onda bi Boris očito morao početi nositi naočale. Kao i moj Mile koji više i ne vidi s kim se di nalazi. Da mu dođe i na kavu ga pozove Ante Pavelić, on ga ne bi prepoznao koliko mu se vid pokvario sad u starijoj dobi. A neće nosit naočale jer misli da to nije pankerski”, Ivana će skoro pa ljutitim glasom… nova zgoda Nacionalne groupie

13.07. (15:00)

Ukazanje na Hipodromu

Groupie: Tehnološka manipulacija Gospom

Na vrhuncu koncerta, Tompson je na binu izveo nekog biskupa. Taj je počeo molit neku maharamu, valjda indijsku molitvu. U tom trenutku kolektivne molitve, na noćnom nebu iznad Zagreba ukazala se Gospa! Pao sam na koljena, suze su mi se slijevale niz lice.

“Gospa ipak postoji! Znači da postoji i njezin sin Isus, i njegov otac, otac svih nas, Bog jedini!” uzviknuo sam.

“Naravno da postoji”, odvratila je časna iz Ljubuškog koja je stajala pored mene i Anike.

“I baš se Gospa na Tompsonov koncert ukazala na nebu! To znači da je Tompson naš prorok, naš Mojsije! Pa on izravno komunicira s nebom, božanskim! On otkupljuje grijehe našeg naroda, on mačem mete ateiste i komuniste koji nas godinama pokušavaju zavest, uvjerit da Boga nema!” kliktao sam.

“Nije to prava Gospa, to je dron nacrtao na nebu”, došapnuo mi je student elektrotehnike iz Mostara.

Prenerazio sam se.

“Pa onda je to obmana, ravna obmanama koje pred Apokalipsu na nebu izvodi Knez laži!” zamalo sam opet zaplakao, ali ovaj put ne od ganuća, nego uslijed teškog razočaranja što sam ispao teška lakovjerna ovca u toru, lak plijen tehnološkim manipulacijama. Zgoda Nacionalne groupie

05.07. (12:00)

Samo ako ne idu autom

Groupie: Treba li malene vodit na Thompsonov koncert

Jedna majka s djetetom u naručju zabrinuto je pitala:

“Željka naša, jel pametno da vodimo svoje sinove ovako male na taj koncert koji je, ruku na srce, rizičan jako? Tolika masa na jednom mjestu, tolika vrućina… Ne znam jel pametno da idem s ovako malim sinom.”

“Bilo je toliko ljudi, majki s djecom, na papi Ivanu Pavlu na Hipodromu pa nijednoj bebi nije pala kapica s glave”, odvratila je Željka.

“Ali Tompson nije papa, nego pjevač.”

“Tompson je napisao pjesmu o papi Ivanu Pavlu i vjerujte mi, Papa će ga zagovarati na nebu da sve na koncertu prođe dobro”, Željka je sklopila ruke i načubila usne kao pred molitvu s klečavcima na Trgu.

“Ti se ne bojiš malog Gojka vodit u tu gužvu na Hipodromu? Što ako nastane stampedo zbog nekog incidenta, a on tako mali, pregazit će ga ko tifusara na Neretvi ili Sutjesci…” rekao sam svom starom.

“Prije će tebe pregazit ovakvog nikakvog, zakržljalog od pisanja komunjarskih kolumni u Nacionalu. I neću žalit ako te pregaze, bolje nisi ni zaslužio kad ti i tvoji tifusari s Neretve tjednima plašite ljude samo da ne dođu na koncert”, odvratio je stari. Nova zgoda Nacionalne groupie.

02.07. (18:00)

Trojson

Prime Time: Trojanski konj na Hipodromu

Ljeto je, svi su na moru i putovanjima, odmaraju i kako to inače biva, broj pregleda Prime Time-u propadne kao Rimčeva prezentacija robotaksija. U prvom dijelu retorički pitaju jeste li sve pohvatali vezano uz prometnu regulaciju u Zagrebu na dan koncerta, no ono što je sigurno – grad će biti okupiran (na koji već to način gledate), a najvažnije je pitanje na koga svaliti krivnju kasnije. Sam Thompson za HRT kaže: “Sve je spremno, a publika se sastoji od 300 tisuća zaštitara!“… Drugi dio posvećuju Banetu na plaži, a u trećem tvrde: Treći rat opet je propao! Za kraj, pouka: Narod ne odlučuje!

29.06. (23:00)

Braća koja se dijele po koncertima

Groupie: Partizani u Močvaru, ustaše na Hipodrom

Na Miletovu koncertu u Močvari skupilo se poprilično starijih ljevičara. Došla je čak i moja stara pružiti podršku Kekinovima. Koncert u Močvari nalikovao je na zabavu u Domu umirovljenika. Na Tompsonovu koncertu bit će hrpa mladih ženski, a ovdje je najmlađa Ivana Kekin, pomislio sam.

Onda je Mile zapjevao pjesmu “Ja nisam vaš, moji su pobijedili 45.” U prve redove doletio je povjesničar Hrvoje Klasić. Na sebi je imao kratke traper hlače, na nogama Martensice. Na crnoj majici imao je crvenu zvijezdu petokraku pored koje je pisalo KUD Idijoti. Počeo je pogat, razmahivat se nogama. Ja sam ga odgurnuo od sebe. On se nastavio razmahivat. I baš kad je Mile pjevao “tako ću učit svoje dijete da se takvom ološu ne miče”, Klasić me Martensicom pogodio u koljeno. Jauknuo sam od bola, nasrnuo na njega, vičući iz sveg grla:

“Tako kako si ti sad Martensicom udario mene, tako su tvoji partizani čizmom udarali mog dida Baju kad bi od gladi i žeđi pao na Križnom putu prema Blajburgu!”

“Nisam te namjerno…”

“Tako su i partizani poslije govorili… Nisu namjerno pobili sve te domobrane, takvo je bilo vrijeme, vrijeme osvete i odmazde!” vikao sam i dalje sav izvan sebe.

“Ti kao da si fulao koncert. Tvoji će iduće subote biti tu preko na Hipodromu”, rekla mi je novinarka Nataša Škaričić koja je do maloprije pogala s Klasićem.

Ako će koncerta uopće biti, pomisli Svirac u novoj zgodi Nacionalne groupie.