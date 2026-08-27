SpaceX najavio izgradnju svemirske luke Starbase Louisiana vrijedne 100 milijardi dolara - Monitor.hr
Prekjučer (10:00)

Korak prema Star Treku

SpaceX najavio izgradnju svemirske luke Starbase Louisiana vrijedne 100 milijardi dolara

SpaceX je najavio projekt gradnje samoodržive svemirske luke Starbase Louisiana vrijedan 100 milijardi dolara. Kompleks u okrugu Vermilion prostirat će se na više od 50.000 hektara te uključivati deset lansirnih rampi projektiranih za čak 30 letova Starshipa dnevno. Početak gradnje planiran je do kraja 2027., a prva lansiranja za 2029. godinu. Uz stambena naselja i vlastitu proizvodnju goriva i energije, projekt donosi više od 3.000 radnih mjesta. Zbog smještaja na osjetljivom obalnom području, SpaceX se obvezao na obnovu močvara i izgradnju valobrana protiv erozije obale. Bug


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Nakon više od godinu dana nepredvidivog lutanja svemirom, četverotonska gornja faza rakete SpaceX Falcon 9 udarila je u Mjesec brzinom od oko 8.700 km/h. Sudar se dogodio blizu kratera Einstein, a južnokorejska orbitalna letjelica Danuri (KASA) snimila je fotografije lokacije prije i poslije udara, potvrdivši nastanak novog kratera dubokog oko 3,5 metara. Iako su amaterski astronomi pokušali snimiti događaj, krater je bilo nemoguće uočiti sa Zemlje. KASA je također upozorila da su snimke udara koje kruže društvenim mrežama lažne, dok se detaljnije NASA-ine fotografije očekuju uskoro. PetaPixel

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11.07. (15:00)

Kao iz nekog SF romana

Elon Musk koristi Kardaševljevu ljestvicu kao bazu za svemirske ambicije SpaceX-a

Kardaševljevu ljestvicu iz 1960-ih klasificira civilizacije prema potrošnji energije. Ljestvica ima tri stupnja: Tip I kontrolira energiju planeta, Tip II zvijezde, a Tip III galaksije. Čovječanstvo je trenutno na tek 0.73, a SpaceX slanjem milijun satelita za podatkovne centre u svemiru cilja prema Tipu II. Dok kritičari upozoravaju da bi potpuno iskorištavanje resursa Zemlje uništilo planet i predlažu selidbu industrije u svemir, znanstvenici pomoću teleskopa već traže tragove naprednih civilizacija, poput hipotetskih Dysonovih sfera. Nikolaj Kardašev bio je pionir u potrazi za izvanzemaljskom inteligencijom. Index

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Maruška Vizek o opasnom AI balonu: Kružni bilijuni i skriveni dugovi tehnoloških divova

Maruška Vizek za tportal analizira euforiju oko umjetne inteligencije kroz povijesne IPO-e SpaceX-a, OpenAI-ja i Anthropica, koji na burzu donose četiri bilijuna dolara. Tehnološki divovi masovno se zadužuju za AI infrastrukturu, koristeći kompleksne vanbilančne aranžmane i kružno financiranje kako bi prividno sakrili dugove i napuhali prihode, dok stvarni prihodi dramatično zaostaju. Vizek upozorava da apokaliptični narativ o AI-ju služi prvenstveno kao financijski marketing za održavanje golemih valuacija. Cijela konstrukcija podsjeća na dot-com krah i krizu 2008., dok Elon Musk, nekadašnji protivnik profitnog AI-ja, zahvaljujući tom istom balonu postaje prvi svjetski bilijunaš.

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Kad "to the Moon" više nije samo metafora

Povijesni IPO SpaceX-a: Lansirana burzovna raketa teška 75 milijardi dolara

SpaceX je 12. lipnja 2026. uspješno debitirao na burzi Nasdaq pod oznakom SPCX, ostvarivši najveći IPO u povijesti. Tvrtka je prikupila 75 milijardi dolara s početnom valuacijom od 1,8 bilijuna dolara. Prvog dana trgovanja dionica je skočila za 19 % (na 160,95 dolara), a ovaj financijski trijumf lansirao je bogatstvo Elona Muska iznad tisuću milijardi dolara. Iako je S-1 dokumentacija otkrila gubitak od 4,9 milijardi dolara u 2025. godini, golemi interes ulagača temelji se na potencijalu Starlinka, umjetne inteligencije (xAI) i mogućeg budućeg spajanja s Teslom. 24 sata

Kako bi prestigao Apple i Alphabet (koji premašuju 4,4 bilijuna dolara) i ugrozio vodeću Nvidiju ($5 bilijuna), SpaceX mora porasti za 70 % (na 340 dolara po dionici). Tržište opcija (prema podacima s ThinkOrSwim platforme) procjenjuje da šanse za dosezanje te cijene iznose 50/50, ali tek u ljeto 2028. godine, dok su šanse za preuzimanje samog trona do tada tek oko 38 %. CNBC

13.06. (11:00)

Najveći u svemiru

SpaceX uspješno izašao na burzu: Vrijednost tvrtke skočila na dva bilijuna, Musk postao prvi bilijunaš

SpaceX je uspješno debitirao na Nasdaqu uz rast dionica od 11 posto, čime je tržišna vrijednost tvrtke dosegnula 1.96 bilijuna dolara. Ovaj povijesni IPO učinio je Elona Muska prvim bilijunašem na svijetu. Iako tvrtka zbog golemih ulaganja u svemirske i AI projekte još bilježi gubitke (unatoč profitabilnom Starlinku), interes ulagača višestruko je premašio očekivanja. Musk planira prikupljeni novac iskoristiti za kolonizaciju Marsa, dok analitičari ovaj IPO vide kao ključni test za buduće izlaske drugih tehnoloških divova na burzu. Index

04.06. (01:00)

Kralj rokova iz paralelnog svemira

Analiza NYT-a: Elon Musk ispunio tek 19 posto javnih obećanja

Analiza The New York Timesa, koja je obuhvatila više od 600 javnih obećanja Elona Muska u posljednjih petnaest godina, pokazala je da je stopa njihove uspješnosti pala na tek 19 posto. Oko 35 posto ciljeva je kasnilo ili nije isporučeno, dok se za trećinu njih podaci ne mogu provjeriti. Pitanje Muskovih nerealnih rokova – od robotaksija do kolonizacije Marsa – postalo je ključno jer se SpaceX priprema za inicijalnu javnu ponudu, a Musk u njoj kontrolira preko 85 posto glasačkih prava. Regulatori su ga zbog lažnih obećanja već kažnjavali 2018. godine. Bug

24.04. (19:00)

Kad Elon igra poker sa 60 milijardi, a ti još uvijek pokušavaš shvatiti kako radi ChatGPT

Analiza tehnoloških potresa: Od Elonovih milijardi do kraja SaaS modela kakvog poznajemo

Ova epizoda podcasta Moonshots analizira dramatične promjene u tehnološkom sektoru, fokusirajući se na potencijalnu akviziciju kursora od strane SpaceX-a za nevjerojatnih 60 milijardi dolara. Peter Diamandis i gosti raspravljaju o tome kako napredni AI modeli poput Claudea počinju ugrožavati tradicionalni SaaS (Software as a Service) sektor. Također, dotaknuli su se masovnih odlazaka iz OpenAI-ja te uspona “AI-native” startupa koji prijete sporim korporacijama. Uz analizu geopolitičkih rizika i budućnosti rada, epizoda nudi uvid u “obilje” koje donosi tehnologija, uključujući ambiciozne projekte za drastično smanjenje troškova života… preporučili ga na Monitorovom forumu: Likovi su uspješni poduzetnici, obrazovani i praktičari u AI-ju. Njihova mantra je – škole su gotove, glavna preporuka za klince – idite u poduzetnike, jer danas jedan čovjek može realizirati tvrtku od milijardu dolara. Solo, bez radnika.

09.03. (21:00)

Svijet mu nije dovoljan

AI seli u orbitu: Svemirska računala postaju jeftinija od zemaljskih?

Izgradnja podatkovnih centara na Zemlji sve je teža zbog birokracije i manjka energije, pa Elon Musk i startupi poput Starclouda planiraju seobu AI procesora u svemir. Iako se ideja činila nerealnom, ključni faktori — pad cijena lansiranja (zahvaljujući raketi Starship) i novi sustavi hlađenja — drastično mijenjaju računicu. Analize pokazuju da bi orbitalni centri uskoro mogli biti isplativiji od zemaljskih zbog stalne solarne energije i manje potrebe za skupom infrastrukturom. Testiranja s čipovima u orbiti već traju, a iduće godine mogle bi potvrditi jesu li zvijezde doista novi dom umjetne inteligencije. Jutarnji prenosi The Economist