Korak prema Star Treku
SpaceX najavio izgradnju svemirske luke Starbase Louisiana vrijedne 100 milijardi dolara
SpaceX je najavio projekt gradnje samoodržive svemirske luke Starbase Louisiana vrijedan 100 milijardi dolara. Kompleks u okrugu Vermilion prostirat će se na više od 50.000 hektara te uključivati deset lansirnih rampi projektiranih za čak 30 letova Starshipa dnevno. Početak gradnje planiran je do kraja 2027., a prva lansiranja za 2029. godinu. Uz stambena naselja i vlastitu proizvodnju goriva i energije, projekt donosi više od 3.000 radnih mjesta. Zbog smještaja na osjetljivom obalnom području, SpaceX se obvezao na obnovu močvara i izgradnju valobrana protiv erozije obale. Bug