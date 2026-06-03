Kralj rokova iz paralelnog svemira
Analiza NYT-a: Elon Musk ispunio tek 19 posto javnih obećanja
Analiza The New York Timesa, koja je obuhvatila više od 600 javnih obećanja Elona Muska u posljednjih petnaest godina, pokazala je da je stopa njihove uspješnosti pala na tek 19 posto. Oko 35 posto ciljeva je kasnilo ili nije isporučeno, dok se za trećinu njih podaci ne mogu provjeriti. Pitanje Muskovih nerealnih rokova – od robotaksija do kolonizacije Marsa – postalo je ključno jer se SpaceX priprema za inicijalnu javnu ponudu, a Musk u njoj kontrolira preko 85 posto glasačkih prava. Regulatori su ga zbog lažnih obećanja već kažnjavali 2018. godine. Bug