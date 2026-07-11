Kao iz nekog SF romana
Elon Musk koristi Kardaševljevu ljestvicu kao bazu za svemirske ambicije SpaceX-a
Kardaševljevu ljestvicu iz 1960-ih klasificira civilizacije prema potrošnji energije. Ljestvica ima tri stupnja: Tip I kontrolira energiju planeta, Tip II zvijezde, a Tip III galaksije. Čovječanstvo je trenutno na tek 0.73, a SpaceX slanjem milijun satelita za podatkovne centre u svemiru cilja prema Tipu II. Dok kritičari upozoravaju da bi potpuno iskorištavanje resursa Zemlje uništilo planet i predlažu selidbu industrije u svemir, znanstvenici pomoću teleskopa već traže tragove naprednih civilizacija, poput hipotetskih Dysonovih sfera. Nikolaj Kardašev bio je pionir u potrazi za izvanzemaljskom inteligencijom. Index