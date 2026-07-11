Kao iz nekog SF romana

SpaceX je 12. lipnja 2026. uspješno debitirao na burzi Nasdaq pod oznakom SPCX, ostvarivši najveći IPO u povijesti. Tvrtka je prikupila 75 milijardi dolara s početnom valuacijom od 1,8 bilijuna dolara. Prvog dana trgovanja dionica je skočila za 19 % (na 160,95 dolara), a ovaj financijski trijumf lansirao je bogatstvo Elona Muska iznad tisuću milijardi dolara. Iako je S-1 dokumentacija otkrila gubitak od 4,9 milijardi dolara u 2025. godini, golemi interes ulagača temelji se na potencijalu Starlinka, umjetne inteligencije (xAI) i mogućeg budućeg spajanja s Teslom. 24 sata

Kako bi prestigao Apple i Alphabet (koji premašuju 4,4 bilijuna dolara) i ugrozio vodeću Nvidiju ($5 bilijuna), SpaceX mora porasti za 70 % (na 340 dolara po dionici). Tržište opcija (prema podacima s ThinkOrSwim platforme) procjenjuje da šanse za dosezanje te cijene iznose 50/50, ali tek u ljeto 2028. godine, dok su šanse za preuzimanje samog trona do tada tek oko 38 %. CNBC