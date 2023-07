Nima Splita do Splita

Najviša građevina u Hrvatskoj, 135-metarski Dalmatia Tower osvojio je međunarodno priznanje European Property Award u kategoriji najboljeg arhitektonskog rješenja visokogradnje komercijalne namjene. European Property Award sinonim je za izvrsnost u sektoru nekretnina. Prije nekoliko dana na svečanosti u Londonu nagrade su dodijeljene u četiri kategorije: arhitektura, graditeljstvo, dizajn interijera te poslovanje nekretninama. Najbolje među najboljima biralo je 80 međunarodnih stručnjaka. Kako je prethodno najavljeno, u Dalmatia Toweru otvara se prvi hrvatski AC Hotel by Marriott, hotel jedne od najprestižnijih hotelskih grupacija na svijetu i zahvaljujući prepoznatom arhitektonskom oblikovanju, sve će sobe biti s pogledom na more. Hotel će zapošljavati preko 100 djelatnika, od kojih je polovica već zaposlena, a točan datum otvorenja ovisi o dinamici ishođenja uporabne dozvole. u Dalmatia Toweru bit će smješteni i regionalni uredi međunarodno priznatih IT tvrtki u kojim će biti zaposleno oko 1000 stručnjaka. Slobodna