E, al dolazi Jovanka Grabar-Titarović

Ne igra se nogomet zato da se prođe u kvalifikacije, nego zato da se lijepo igra, no T-Portal u najavi utakmice u četvrtak (prijenos NovaTV u 20:15) kalkulira o prolasku reprezentacije na Euro 2020, čak i da kiksamo u kvalifikacijama. Idealan scenarij bio bi da upišemo svih šest bodova u iduće dvije utakmice, no, ako to i ne uspijemo, priliku za odlazak imat ćemo kroz play-off Lige nacija – preduvjet je da se na Euro direktno kvalificiraju Portugal, Engleska, Belgija, Španjolska, Italija i Francuska.