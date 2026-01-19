Seksizam naš svagdašnji
Spor oko riječi stidnica: lingvisti podijeljeni, inicijativa pravobraniteljice odbijena
Inicijativa pravobraniteljice za ravnopravnost spolova da se u školskim udžbenicima riječ stidnica zamijeni nazivom vulva nije prihvaćena, nakon protivljenja Hrvatskog liječničkog zbora i kroatista s FFZG-a. Lingvist Mate Kapović tvrdi da riječ stidnica odražava društveni seksizam i zastarjele stavove prema ženskoj seksualnosti, dok Marko Alerić upozorava da je ideološko normiranje jezika neprihvatljivo i da riječi imaju povijesnu i stručnu utemeljenost. Sam naziv feminizam, primjerice, dolazi od latinskog “femina”, što znači “koja je sisana”, a zanimljivo je i podrijetlo riječi “penis” koji izvorno znači rep, izdanak. Rasprava je otvorila šire pitanje odnosa jezika, ideologije i društvenih vrijednosti. tportal