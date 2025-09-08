Fališ il’ ne fališ – pitanje je sad

Proslava 100. godišnjice Oktobarske revolucije povod je kojim se održava 5. Festival alternative i ljevice u Šibeniku, od 6. do 9. rujna, a na kojem će gostovati Boris Buden, Viktor Ivančić, Phil Collins, Boris Rašeta i niz drugih. Za petogodišnjicu je FALIŠ produljen na pet dana – dodan je nulti u Betini, uz sve ostale na Maloj loži.
“Kada smo pripremali prvi FALIŠ, nismo bili sigurni da ćemo održati drugi. Kada smo, a nakon što nam je Ministarstvo kulture smanjilo potporu na 10.000 kuna, počeli pripremati peti, znali smo da našoj publici i svim prijateljima festivala – čiji je broj daleko veći nego smo smjeli zamisliti – dugujemo najsadržajnije izdanje do sada. Za petogodišnjicu imamo, po prvi puta, pet večeri, od nulte u Betini do svih ostalih na Maloj loži i najmanje pet programskih sati svakog dana FALIŠ-a. Interes posjetitelja, gostiju i svih kojima su naše ideje bliske, pokazuje i kako smo odlukom da obilježimo „100 godina Oktobarske revolucije“, Šibenik upisali na mapu gradova u kojima se obilježava pomenuta godišnjica, a to su New York, Berlin, Moskva, Oxford… Peti FALIŠ bit će, da tako kažem, svjetski, ali ne samo po odabiru tema i produkciji, već i po gostima od kojih su mnogi prilagodili svoj kalendar nama, vjerujući kako je, zbog poznatih okolnosti, ovo izdanje, ipak, najvažnije do sada”, rekao je Emir Imamović Pirke, direktor FALIŠ-a.
Raspored:
Utorak 05.09. (nulti dan, Betina)
20:00: Izvor ideja: Španjolski građanski rat – okrugli stol (sudjeluju: Enis Zebić, Vjeran Pavlaković, Josip Jagić; moderator: Kruno Lokotar); Trg na moru
21:00: Reprint Čede Kapora: projekcija dokumentarnog filma (autor: Almir Berkovac); Trg na moru
22:00: The Strings: koncert; Trg na moru
Srijeda 06.09.
18:00: Iz Rusije s ljubavlju i mržnjom: otvaranje izložbe plakata posvećenih stogodišnjici Oktobarske revolucije (sudjeluju: Bojan Krištofić, Ante Filipović Grčić; Emir Imamović Pirke, Kruno Lokotar); Galerija Matija
20:00: Izvor ideja: Španjolski građanski rat – okrugli stol (sudjeluju: Enis Zebić, Vjeran Pavlaković, Josip Jagić; moderator: Kruno Lokotar); Mala loža
21:00: Kurdistan: revolucija koja ne prestaje (sudjeluju: Jerko Bakotin i Nikola Kuprešanin; moderator: Srećko Horvat); Mala loža
22:00: Neposredna proizvodnja užasa: tko će naslijediti Islamsku državu – razgovor (sudjeluju: Zlatko Dizdarević i Pavle Kalinić; moderator: Emir Imamović Pirke); Mala loža
23:30: Crna je nova crna: otvaranje izložbe ilustracija Tomislava Fiketa; caffe Domald
Četvrtak 07.09.
19:00 Mađarska rečenica: promocija romana Andreja Nikolaidisa (sudjeluju: Andrej Nikolaidis, Emir Imamović Pirke, Kruno Lokotar); Mala loža
20:00: Ima li Bog naciju? – okrugli stol (sudjeluju: Zoran Grozdanov, Nebojša Zelič i Viktor Ivančić; moderator: Branko Sekulić); Mala loža
22:00 Europske politike nakon crvenog Oktobra: predavanje dr. Cirile Toplak; Mala loža
22: 00 Europa, zabranjena kolonija: projekcija dokumentarnog filma Daniela Daviesa i Srećka Horvata; Mala loža
Petak 08.09.
19:30: Reformacija i osobna sloboda pojedinca: predavanje velečasnog dr. Benjamina Simona; Mala loža
20:30: Prirodna selekcija: kapitalizam ili socijalizam – debata (sudjeluju: Damir Pilić i Andrej Nikolaidis, moderator:Lovro Krnić); Mala loža
21:30 Oktobar: U sumraku posttotalitarne svijesti, predavanje Borisa Budena; Mala loža
22:30 Othello – nezakonita liturgija: predstava (Teatro VeRRdi, režija: Zlatko Paković; igraju: Hrvojka Begović, Jure Aras i Zlatko Paković); Mala loža
Subota 09.09.
19:00: Staljinove ubojice, Tito i Krleža: predstavljanje knjige Borisa Rašete (sudjeluju: Boris Rašeta, Kruno Lokotar, Emir Imamović Pirke); Mala loža
21:00: Da li je ljevici dozvoljeno vladati? – okrugli stol (sudjeluju: Danijela Dolenec – Zagreb je naš; Rada Borić – Nova ljevica; Grega Ciglar – Združena levica Slovenije; moderatorica: Ivana Dragičević); Mala loža
22:00: Moj put s Engelsom: javni intervju s Philom Collinsom (sudjeluju: Phil Collins i Jurica Pavičić); Mala loža