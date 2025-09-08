Stajčić: Izrazito je opasno provođenje praksi gdje se nešto filozofskog ili umjetničkog karaktera pokušava zabraniti - Monitor.hr
Danas (11:00)

Fališ il’ ne fališ – pitanje je sad

Stajčić: Izrazito je opasno provođenje praksi gdje se nešto filozofskog ili umjetničkog karaktera pokušava zabraniti

U ovom slučaj grad Šibenik pokazni je primjer kako se brani pravo na izbor, različitost i slobodu misli, upravo ono što je bilo teško stečeno u Domovinskom ratu. I to doslovce kroz festival koji po ničemu svih ovih godina nije bio masovnog, već opskurnog, intimnog, karaktera. Za šibenski FALIŠ se još lijepe optužbe kako taj festival alternative i ljevice nema veze s umjetnošću, već s ideologijom iako je u dosadašnjih dvanaest godina kroz njega prodefiliralo mnoštvo raznorodnih umjetnika od književnika, filozofa, mislilaca, glazbenika, filmaša, likovnjaka, fotografa itd. Čak i da te optužbe jesu istina (a nisu) bi li to značilo da treba zabraniti prostore za iskazivanje filozofske misli?

Pokazalo se da gradonačelnik Željko Burić (HDZ) nipošto nije usamljen u svom stavu kad je braniteljskim udrugama kazao: „Nema šanse! Niti se ja kao gradonačelnik miješam u odabir programa, projekata i udruga koje će Grad sufinancirati, niti u visinu odobrenih sredstava, a niti bi mi to palo na pamet. Zato imamo kulturno vijeće, u čiji se rad ne petljam”. Zoran Stajčić za Ravno do dna.


01.09. (18:00)

Pokušaj cenzure kao dobra reklama

Traženje ukidanja financiranja FALIŠ-a iz gradskog proračuna, dakako, samo je “pristojno” upakirana želja za ukidanjem festivala

Nisu (za)branitelji prvi koji su tražili zatvaranje špine za FALIŠ (Festival alternative i ljevice Šibenik), prije nekoliko godina isto je tražio i saborski zastupnik Hrvoje Zekanović (HDS), doduše ne od Grada, već od Ministarstva kulture. S jedne strane, podignute su tenzije, s druge – nikad FALIŠ nije imao ovoliko nacionalnog medijskog prostora, iako je za to itekako bilo razloga, onih pozitivnih, proteklih godina. Branitelji dobivaju podršku istomišljenika po društvenim mrežama, no na istim tim mrežama postali su – jer društvene mreže su za to idealne – predmetom ruganja u na brzinu sklepanim forama, vicevima i memeovima. Što je svakako neočekivana krajnost kad su ljudi koji su branili Hrvatsku u pitanju. No, akcija je izazvala reakciju, val je krenuo. Trinaesti FALIŠ počinje 3. rujna na tvrđavi Barone izložbom “Objektiv NDH” i predstavljanjem knjige “Srebrenica, 30 godina poslije”. Šibenski.hr, Ravno do dna

23.08.2017. (16:07)

Septembarska Dalmacija

100 godina od Oktobarske revolucije – peti Festival alternative i ljevice

23.08.2017. (15:11)

100 godina od Oktobarske revolucije – peti Festival alternative i ljevice

Proslava 100. godišnjice Oktobarske revolucije povod je kojim se održava 5. Festival alternative i ljevice u Šibeniku, od 6. do 9. rujna, a na kojem će gostovati Boris Buden, Viktor Ivančić, Phil Collins, Boris Rašeta i niz drugih. Za petogodišnjicu je FALIŠ produljen na pet dana – dodan je nulti u Betini, uz sve ostale na Maloj loži.

“Kada smo pripremali prvi FALIŠ, nismo bili sigurni da ćemo održati drugi. Kada smo, a nakon što nam je Ministarstvo kulture smanjilo potporu na 10.000 kuna, počeli pripremati peti, znali smo da našoj publici i svim prijateljima festivala – čiji je broj daleko veći nego smo smjeli zamisliti – dugujemo najsadržajnije izdanje do sada. Za petogodišnjicu imamo, po prvi puta, pet večeri, od nulte u Betini do svih ostalih na Maloj loži i najmanje pet programskih sati svakog dana FALIŠ-a. Interes posjetitelja, gostiju i svih kojima su naše ideje bliske, pokazuje i kako smo odlukom da obilježimo „100 godina Oktobarske revolucije“, Šibenik upisali na mapu gradova u kojima se obilježava pomenuta godišnjica, a to su New York, Berlin, Moskva, Oxford… Peti FALIŠ bit će, da tako kažem, svjetski, ali ne samo po odabiru tema i produkciji, već i po gostima od kojih su mnogi prilagodili svoj kalendar nama, vjerujući kako je, zbog poznatih okolnosti, ovo izdanje, ipak, najvažnije do sada”, rekao je Emir Imamović Pirke, direktor FALIŠ-a.

Raspored:

Utorak 05.09. (nulti dan, Betina)
20:00: Izvor ideja: Španjolski građanski rat – okrugli stol (sudjeluju: Enis Zebić, Vjeran Pavlaković, Josip Jagić; moderator: Kruno Lokotar); Trg na moru
21:00: Reprint Čede Kapora: projekcija dokumentarnog filma (autor: Almir Berkovac); Trg na moru
22:00: The Strings: koncert; Trg na moru

Srijeda 06.09.
18:00: Iz Rusije s ljubavlju i mržnjom: otvaranje izložbe plakata posvećenih stogodišnjici Oktobarske revolucije (sudjeluju: Bojan Krištofić, Ante Filipović Grčić; Emir Imamović Pirke, Kruno Lokotar); Galerija Matija
20:00: Izvor ideja: Španjolski građanski rat – okrugli stol (sudjeluju: Enis Zebić, Vjeran Pavlaković, Josip Jagić; moderator: Kruno Lokotar); Mala loža
21:00: Kurdistan: revolucija koja ne prestaje (sudjeluju: Jerko Bakotin i Nikola Kuprešanin; moderator: Srećko Horvat); Mala loža
22:00: Neposredna proizvodnja užasa: tko će naslijediti Islamsku državu – razgovor (sudjeluju: Zlatko Dizdarević i Pavle Kalinić; moderator: Emir Imamović Pirke); Mala loža
23:30: Crna je nova crna: otvaranje izložbe ilustracija Tomislava Fiketa; caffe Domald

Četvrtak 07.09.
19:00 Mađarska rečenica: promocija romana Andreja Nikolaidisa (sudjeluju: Andrej Nikolaidis, Emir Imamović Pirke, Kruno Lokotar); Mala loža
20:00: Ima li Bog naciju? – okrugli stol (sudjeluju: Zoran Grozdanov, Nebojša Zelič i Viktor Ivančić; moderator: Branko Sekulić); Mala loža
22:00 Europske politike nakon crvenog Oktobra: predavanje dr. Cirile Toplak; Mala loža
22: 00 Europa, zabranjena kolonija: projekcija dokumentarnog filma Daniela Daviesa i Srećka Horvata; Mala loža

Petak 08.09.
19:30: Reformacija i osobna sloboda pojedinca: predavanje velečasnog dr. Benjamina Simona; Mala loža
20:30: Prirodna selekcija: kapitalizam ili socijalizam – debata (sudjeluju: Damir Pilić i Andrej Nikolaidis, moderator:Lovro Krnić); Mala loža
21:30 Oktobar: U sumraku posttotalitarne svijesti, predavanje Borisa Budena; Mala loža
22:30 Othello – nezakonita liturgija: predstava (Teatro VeRRdi, režija: Zlatko Paković; igraju: Hrvojka Begović, Jure Aras i Zlatko Paković); Mala loža

Subota 09.09.
19:00: Staljinove ubojice, Tito i Krleža: predstavljanje knjige Borisa Rašete (sudjeluju: Boris Rašeta, Kruno Lokotar, Emir Imamović Pirke); Mala loža
21:00: Da li je ljevici dozvoljeno vladati? – okrugli stol (sudjeluju: Danijela Dolenec – Zagreb je naš; Rada Borić – Nova ljevica; Grega Ciglar – Združena levica Slovenije; moderatorica: Ivana Dragičević); Mala loža
22:00: Moj put s Engelsom: javni intervju s Philom Collinsom (sudjeluju: Phil Collins i Jurica Pavičić); Mala loža

24.04.2017. (15:30)

Zlatka Ninaobuljenović

Ministarstvo kulture: Manje novca FALIŠ-u, Gorgoni, Goranovom proljeću…

Ove je godine kultura iz proračuna dobila oko 200 milijuna kuna više nego prošle godine, ali pojedinačni će vanjski korisnici zajedno dobiti manje nego lani, što se odnosi jednako na knjigu, časopis, predstavu, festival, koncert itd., pišu Novosti. Tako recimo neće biti financirana knjiga Predraga Lucića, kao ni poetska manifestacija Goranovo proljeće, kulturni program Zagreb Pridea, kulturni magazin Gordogan doživio je vjerojatno fatalno smanjenje sredstava, Festival ljevice Fališ u Šibeniku odbio je uopće preuzeti namijenjeni mu iznos od deset tisuća kuna, književni natječaji Prozak i Na vrh jezika ostali su bez proračunskog novca…

14.03.2017. (14:49)

Ako neće ministarstvo, onda će ljudi

FALIŠ pokrenuo crowdfunding kampanju za spas Festivala

14.03.2017. (14:18)

FALIŠ pokrenuo crowdfunding kampanju za spas Festivala

Šibenski Festival alternative i ljevice pokrenuo je Indiegogo kampanju Nemoj da fališ/Don’t fail kojom skuplja za novac za održavanje 5. FALIŠ-a. Na kampanju su se odlučili nakon što im je iz blagajne Ministarstva kulture kao potpora ponuđen sramotan iznos od 10 tisuća kuna, koji su odbili. Cilj kampanje je prikupiti 15.000 američkih dolara.

“Moguće je donirati 10 dolara (za što ćete biti nagrađeni priznanjem „Fala“) pa do 1000 dolara (što vam donosi četverodnevni smještaj u Šibeniku za vrijeme FALIŠ-a), ovisno o mogućnostima podržavateljica i podržavatelja.

Budite nam podrška i sada, kao što to jeste od 2013. godine, kada je održan prvi Festival alternative i ljevice u Šibeniku. Povećavajući programsku i organizacijsku kvalitetu FALIŠ-a, ni jedne od prethodnih godina nismo, međutim, nailazili na značajniju podršku, prije svih Ministarstva kulture Republike Hrvatske. Uspijevali smo ipak zahvaljujući prijateljima Festivala i njihovoj spremnosti da za FALIŠ rade ispod svake razumne cijene i beskrajno čekaju naplatu računa za različite usluge.

Festival se može – napravili smo to četiri puta – održati s manje novca nego što je zbilja potrebno, ali se bez novca ne može održati nikako. Da bismo uopće održali peti FALIŠ, pokrenuli smo crowdfunding kampanju. Ne zato da vidimo ima li potpora nama svoju protuvrijednost u novcu, nego zbog toga što, na našu i vašu žalost, živimo u državi čijoj su političkoj eliti pojmovi poput empatije, socijalne pravde, jednakosti, tolerancije, odgovornosti, ljudskih prava, društva jednakih mogućnosti, antifašizma i slobode strani, a čini se da im se malo i gade. Ili malo više?

Na kraju citiramo i parafraziramo slogan portala Peščanik: „Ako vam je dobro, onda ništa“. Ako nije, nemoj da FALIŠ”, poručuju organizatori.

27.12.2016. (14:41)

Pljuska na finjaka

FALIŠ odbio novac Ministarstva kulture

07.09.2016. (12:56)

Danas počinje FALIŠ – Festival alternative i ljevice u Šibeniku; izložba Boba Dylana, knjiga Viktora Ivančića, predstava Zijaha Sokolovića