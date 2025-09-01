Pokušaj cenzure kao dobra reklama

Proslava 100. godišnjice Oktobarske revolucije povod je kojim se održava 5. Festival alternative i ljevice u Šibeniku, od 6. do 9. rujna, a na kojem će gostovati Boris Buden, Viktor Ivančić, Phil Collins, Boris Rašeta i niz drugih. Za petogodišnjicu je FALIŠ produljen na pet dana – dodan je nulti u Betini, uz sve ostale na Maloj loži.

“Kada smo pripremali prvi FALIŠ, nismo bili sigurni da ćemo održati drugi. Kada smo, a nakon što nam je Ministarstvo kulture smanjilo potporu na 10.000 kuna, počeli pripremati peti, znali smo da našoj publici i svim prijateljima festivala – čiji je broj daleko veći nego smo smjeli zamisliti – dugujemo najsadržajnije izdanje do sada. Za petogodišnjicu imamo, po prvi puta, pet večeri, od nulte u Betini do svih ostalih na Maloj loži i najmanje pet programskih sati svakog dana FALIŠ-a. Interes posjetitelja, gostiju i svih kojima su naše ideje bliske, pokazuje i kako smo odlukom da obilježimo „100 godina Oktobarske revolucije“, Šibenik upisali na mapu gradova u kojima se obilježava pomenuta godišnjica, a to su New York, Berlin, Moskva, Oxford… Peti FALIŠ bit će, da tako kažem, svjetski, ali ne samo po odabiru tema i produkciji, već i po gostima od kojih su mnogi prilagodili svoj kalendar nama, vjerujući kako je, zbog poznatih okolnosti, ovo izdanje, ipak, najvažnije do sada”, rekao je Emir Imamović Pirke, direktor FALIŠ-a.