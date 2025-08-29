Možda neće napuniti Hipodrom, ali će okupiti one ljude koji znaju po što su došli

Već lani se SHIP prvenstveno zbog svoje neodoljive lokacije uz more pretvorio u jednu od najljepših takvih manifestacija u Europi, a dojam nije pokvarila ni najavljena oluja već prvog dana, zbog čega se svirka prebacila u natkriveni prostor. Glazbeni program otvorio je koncert mnogoljudnog Mimika orkestra predvođenog Makom Murtićem čijih dvadesetak članova je potpuno napunilo pozornicu, kao i samu dvoranu koja se usprkos svojoj izvrsnosti pokazala premalenom za sve zainteresirane, pa je osim sjedećih mjesta nastala i gužva među stajačima sa strane, a temperatura u nedovoljno klimatiziranoj dvorani popela se do rubova izdržljivosti. Idem je pokazao da je vrijeme tamo nekog muziciranja na instrumentima pomalo već stvar prošlosti i da klinci ne mogu odoljeti pametno napisanim tekstovima i zaraznim pop punk melodijama, pa makar bili izvođeni samo uz matricu u stilu kakvog alt boy banda. Njihove energija i karizma su ipak neupitni.

Glavni i nesuđeni headlineri, Kries svakako bi na većoj pozornici dobili puniju zvučnu sliku koja bi opravdala njihov istaknut status u lineupu. Ovako je bend još jednom odradio odličnu svirku na kakvu smo od njih navikli, ali možda nije bilo onog soničnog šusa kakav uslijedi svaki put kad kad punom snagom udare mijehovi Andora Végha. Ravno do dna, koji donosi report i ostalih dana.