Hamburgeri umjesto kokica
U Zagrebu 2. listopada počinje Food Film Festival
Od 2. do 11. listopada u parku dr. Franje Tuđmana održava se Food Film Festival by Coca-Cola, jedanaesto izdanje jedinog hrvatskog food festivala koji je ujedno i kino na otvorenom. Ove godie na Food film Festivalu prikazat će se Shutter Island, The Prestige, Mufasa, Forrest Gumpa i Crazy, Stupid, Love i niz drugih filmova uključujući i dosta filmova za djecu. Projekcije svih filmova su besplatne, a zvuk će se pratiti putem bežičnih slušalica koje posjetitelji mogu unajmiti svakodnevno po cijeni od 2,5 eura. Budući da se filmovi gledaju na travi, organizatori preporučuju da ponesete vlastitu dekicu, ali mogu se i iznajmiti na festivalu.