Stan na recept, a ne na kredit?
Sabor izglasao Zakon o priuštivom stanovanju: Stanovi i za 18 kvadrata
Hrvatski sabor donio je novi Zakon o priuštivom stanovanju kojim se uvodi definicija stanovanja čiji trošak ne smije prelaziti 30% prihoda obitelji. Ključne mjere uključuju:
- Povrat poreza: Mlađi od 45 godina ostvaruju povrat cjelokupnog poreza na promet nekretnina ili polovice PDV-a za gradnju prve nekretnine.
- Gradnja i najam: U novim zgradama pola stanova ide u prodaju, a pola u najam.
- Mikro stanovi: Uvode se jedinice od 18 m² za mlade do 30 godina.
- Zabrana preprodaje: Nekretnine se ne smiju otuđiti niti iznajmljivati u komercijalne svrhe 35 godina.
Oporba kritizira male kvadrature i sporost gradnje, dok vlast ističe pomoć lokalnim jedinicama u rješavanju stambene krize. Poslovni