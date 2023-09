To je nama naša borba dala

Humorom se za raznih režima nerijetko smije reći i ono što se u ozbiljnijem narativu ne bi toleriralo. Svojevrsna začetnica stand-up komedije na ovim prostorima, Nela Eržišnik, desetljećima je bila velika zvijezda od Makedonije do Slovenije. Nasmijavala je obične ljude, ali njezine šale voljeli su i Tito i Tuđman. Eržišnik je utjelovljavala Maricu Hrdalo, Zagorku punu pučke mudrosti, spremačicu s pregačom, glave ogrnute rupcem, s neizostavnom metlom u ruci. Bila je i lička Baba Ikača. Njezina Marica i Ikača govorile su naglas ono što je narod mislio, a što običan svijet nije smio reći. Premda se s Titom politički nije slagala, i makar je on znao ponešto o njezinoj obitelji i njihovoj političkoj prošlosti, simpatizirao ju je, na neki način i štitio, a Eržišnik je o njemu imala dobro mišljenje: “Bio je inteligentan i duhovit čovjek. Možda i zvijer u ljudskoj spodobi, ali o tome neka drugi govore. Dobivala sam velike honorare, i to me spašavalo od mnogih progona. Jednom me pitao gdje sam bila za vrijeme rata. A ja sam mu rekla: ‘S druge strane!‘ Smijao se.” Jutarnji